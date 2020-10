São Carlos pode avançar para fase verde nesta sexta-feira

08 Out 2020 - 11h33

São Carlos tem a chance de avançar para a fase verde do Plano São Paulo nesta sexta-feira (9), quando o governador João Doria irá divulgar nova reclassificação. Nessa etapa, a capacidade máxima permitida nos estabelecimentos sobe de 40% para 60%.

Na última semana, quando esteve em Hortolândia para entregar obras de um viaduto, o governador sinalizou que todo o estado deve avançar de fase.

“Vamos anunciar a nova fase da quarentena que, nesse momento, concede a faixa verde para todo o estado de São Paulo", afirmou o governador. No entanto, após essa declaração, o Comitê de Contingência do Coronavirus teve mais alguns dias de avaliação para decidir se as regiões ficam na fase amarela ou avançam para a verde em nova reclassificação estadual.

A painel da Fundação Seade, que monitora o avanço do novo coronavírus no estado, mostrava até esta quarta-feira (7), que o DRS-3 (Departamento Regional de Saúde-3), o qual São Carlos faz parte, a taxa de ocupação de UTI era de 43,4%.

Até o momento 289 pessoas morreram por covid-19 na área da DRS-3 e 16.289 foram contaminadas.

Os critérios para uma região passar para a fase verde são teto de 40 internações por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, e máximo de cinco óbitos por 100 mil habitantes no mesmo período.

Após 28 dias na fase verde são autorizadas flexibilizações para eventos, convenções e atividades culturais, como capacidade de 60% e público em pé.

