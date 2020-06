São Carlos é "rebaixada" para a fase laranja e bares e restaurantes devem fechar a partir do dia 15

Crédito: Arquivo SCA

O Governo do Estado de São Paulo anunciou agora há pouco que a cidade de São Carlos foi rebaixada para a fase 2 do Plano São Paulo de flexibilização.

Com isso, a partir do 15 o horário do comércio será reduzido e bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias que estavam autorizados a funcionar com restrições voltam a ficar fechados. A nova quarentena deve se estender até o dia 28 de junho, quando deve ser feita uma nova avaliação.

Além da região de São Carlos e Araraquara, as regiões de Barretos, Bauru, Ribeirão Preto e Presidente Prudente foram penalizadas.

No último domingo (7) e nesta terça-feira (9) a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos, destinada aos pacientes com Covid-19 chegou a ter 100% de ocupação.

O número de casos confirmados na cidade chega a 266, com cinco óbitos. O número total de internados é de 37. Todos esses números contribuiram para o rebaixamento de fase no Plano São Paulo.





