Ruas do Centro ficam lotadas no segundo dia da reabertura do comércio

No segundo dia de comércio aberto as ruas da região central ficaram lotadas. O movimento era de dia normal e ruas congestionadas. O SCA flagrou pessoas sem máscaras na região da baixada do Mercado Municipal.

Nesta segunda-feira (1º), primeiro dia da flexibilização da economia a taxa de isolamento social em São Carlos chegou a 47%, segundo dados do Sistema de Monitoramento Inteligente do governo do Estado de São Paulo.

As entidades que representam os comerciantes pedem que a população saia de casa para ir até a região central somente em casos de extrema necessidade e quando for, vá sozinho, sem familiares.

São Carlos se encontra na fase 3 - Amarela do Plano São Paulo que prevê a retomada consciente da atividade econômica, de acordo com os critérios médicos e epidemiológicos. Nesta fase são permitidas a reabertura total de atividades como imobiliárias, escritórios e concessionárias, além da reabertura com restrições de comércio, shopping, salão de beleza, bares e restaurantes.

Caso a situação epidemiológica piore nos próximos dias, São Carlos pode cair para a fase 2 do plano de reabertura, o que aumenta as restrições.

A cidade tem hoje 157 casos confirmados de covid-19, com cinco mortes.

