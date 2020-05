Projeto são-carlense concorre a edital nacional para financiamento de ações de combate à Covid-19

Crédito: Divulgação

O projeto são-carlense Tecer Esperança, em pouco mais de um mês e meio de existência, já entregou mais de 6 mil máscaras e 200 aventais e concorre a um edital nacional da Fiocruz para financiamento de ações de combate à Covid-19. O programa foi selecionado em 12º lugar e na categoria em que concorreu estavam 76 propostas previamente selecionadas.

Segundo a professora e advogada Alessandra Guimarães Soares, 39 anos, o Tecer Esperança concorreu a um edital da Escola Nacional de Administração Pública e foi premiado na categoria “pessoas físicas”.

Alessandra afirmou em entrevista ao São Carlos Agora que os resultados obtidos pelos voluntários, são o esforço de toda a equipe do projeto. “É o reconhecimento nacional da importância desse tipo de ação e, claro, da potência do Tecer Esperança. Estamos em busca de parcerias para aumentar o alcance da nossa ação. Deixo um convite: venha Tecer Esperança com a gente”, disse.

INÍCIO PEQUENO, MAS UMA GRANDE PREOCUPAÇÃO

A pandemia do novo coronavírus abalou as estruturas da sociedade mundial e no Brasil provoca danos na economia e, principalmente, uma crise na saúde sem precedentes.

Desta forma, nasceu o Tecer Esperança que, segundo Alessandra, começou pequeno, sem grandes pretensões. “Naquele início a preocupação era com tentar pensar em formas de contribuir com ações para o combate à Covid-19. Iniciamos a confecção de máscaras no dia 27 de março. Após termos os protocolos de segurança para confecção das peças. Tanto para quem produzia quanto para quem iria utilizar o EPI”, esclareceu.

Com o passar dos dias, assegurou Alessandra, o projeto tomou forma e corpo. “Quando nos demos conta já éramos mais de 80 pessoas divididas em diversos setores: costura, corte, leva e traz, logística, mídias, compras, projetos”, pontuou.

“Além desses setores ainda fechamos diversas parcerias com o Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, Departamento de Fisiologia e Medicina, Fundo de Solidariedade, Mova São Carlos, Sintufscar, InformaSus, entre outros”, destacou.

Com uma logística organizada e atuando de forma dinâmica para auxiliar os profissionais que atuam na linha de frente ao combate à Covid-19, o Tecer Esperança, em pouco mais de um mês e meio entregou mais de 6 mil máscaras e 200 aventais.

