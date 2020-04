Prefeitura consegue espaços e profissionais da saúde de São Carlos terão locais para descanso

Crédito: Reprodução

Em uma ação no intuito de preservar a integridade física dos familiares dos profissionais da saúde que trabalham no combate ao coronavírus em São Carlos, a Prefeitura Municipal conseguiu espaços para que eles possam descansar neste período em que há o momento de quarentena e as pessoas são orientadas a ficarem em seus domicílios.

Nesta segunda-feira, em um vídeo de pouco mais de um minuto, postado nas redes sociais, o secretário municipal de esportes e cultura, Edson Ferraz informou que a Prefeitura Municipal disponibilizou 18 apartamentos duplos localizados em um antigo hotel no centro de São Carlos, bem como outros 12 apartamentos situados no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

“Estamos preocupados em dar todo o atendimento possível às pessoas que são suspeitas de ter acometida a doença, mas queremos dar o amparo necessário aos profissionais da saúde da Secretaria de Saúde, do Hospital Universitário, da Santa Casa e da Unimed para que eles possam descansar, mas longe dos familiares neste momento de pandemia”, esclareceu Ferraz. “Estamos buscando outros espaços para que possamos dar o conforto necessário neste momento crítico, mas passageiro”, comentou o secretário de esportes.

