Ibaté registra o primeiro caso de coronavírus

O Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté atualiza nesta quinta-feira (30), através do Boletim nº 46, os dados de notificações do novo coronavírus [Covid-19], no município.

Ibaté registra o primeiro caso positivo por Covid-19. O resultado foi divulgado por um laboratório particular, credenciado pelo Ministério da Saúde e trata-se de uma profissional de saúde de 40 anos.

A cidade também registrou nas últimas 24h, o óbito de uma mulher de 48 anos, que deu entrada no Hospital Municipal de Ibaté com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e havia sido transferida para a Santa Casa de São Carlos. Foi colhido o exame de swab e encaminhados para averiguação.

Um outro resultado de paciente que encontrava-se em isolamento domiciliar foi negativado para a doença.

Portanto, Ibaté passa a registrar 01 (um) caso confirmado; 02 (dois) casos suspeitos em isolamento domiciliar e 02 (dois) óbitos suspeitos, que aguardam resultados de exames.

Ibaté registra, ainda, 17 (dezesseis) casos negativados para o Covid-19.

