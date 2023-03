Ibaté amplia vacinação bivalente contra Covid-19 para todos os grupos prioritários

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 passou a ser liberada para todos os públicos prioritários de Ibaté a partir desta quarta-feira, 22.

As doses estão disponíveis, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30, e das 13h às 15h, na UBS ou PSF mais próxima do seu bairro. É obrigatório a apresentação de documento com foto, CPF e Carteirinha de Vacinação contra a Covid-19.

O grupo contemplado na fase da campanha inclui:

- profissionais da saúde

- pessoas com deficiência permanente

- população privada de liberdade

- adolescentes cumprindo medidas socioeducativas

- funcionários do sistema de privação de liberdade

Esse público se soma ao das fases anteriores (população imunossuprimida, idosos a partir de 60 anos de idade, ibateenses acima de 12 anos que vivem em instituições de longa permanência, gestantes e puérperas).

A vacina está disponível apenas para quem completou o ciclo básico com duas doses e recebeu os dois reforços iniciais há pelo menos 4 meses.

