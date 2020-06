Força-tarefa faz autuações em estabelecimentos que descumprem horários e desocupa área pública durante operação

Crédito: Divulgação

A Força-Tarefa composta pela Polícia Militar, Guarda Municipal e fiscais do Departamento de Fiscalização da Prefeitura Municipal realizou nesta terça-feira, 30, operação saturação na região central de São Carlos para verificar o cumprimento dos horários de funcionamento do comércio e na região do Cidade Aracy para controlar os índices de isolamento. Durante a ação foi realizada dezenas de vistorias.

Ocorreu ainda, após denúncia uma invasão de área pública que estava sendo iniciada. Os invasores notificados a desocuparem o espaço na região do Jardim Novo Horizonte.

Ao final da operação, várias lojas foram notificadas e uma multada por descumprir o horário de funcionamento estipulado pelo Plano São Paulo.

