Força tarefa de fiscalização foca em denúncias e fecha estabelecimentos neste domingo

Das 9h às 23h deste domingo, 22, a força tarefa que compreende fiscais do Procon, Vigilância Sanitária, de Postura do município, Guarda Municipal e Polícia Militar continua o trabalho de fiscalização e fechamento de estabelecimentos comerciais considerados não essenciais, após decreto baixado pelo prefeito municipal Airton Garcia (PSL) no intuito de evitar aglomeração de pessoas e a propagação da pandemia de coronavírus.

A diretora do Procon, Juliana Cortes, em entrevista ao São Carlos Agora no início da tarde deste domingo disse que todas as equipes estão focadas nas denúncias que têm recebido com frequência da população que mostram indignação por parte daqueles que descumprem a determinação municipal.

“Há resistência de alguns comerciantes em fechar o seu estabelecimento. Mas ressaltamos que neste momento a ordem é ficar em casa para evitar aglomeração de pessoas e evitar a propagação do coronavírus. Todos têm que obedecer às orientações, poderão em reincidência irão incorrer em crimes.

SEM ELEVAÇÃO DE PREÇOS

Juliana informou ainda que a força tarefa, principalmente o Procon está focado quanto às possíveis elevações de preços nos produtos vendidos em supermercados, postos de combustíveis, sacolões, varejões, açougues, farmácias e agropecuárias.

“Não deve aumentar o preço tendo em vista o aumento na procura. Estamos trabalhando em conjunto com o Ministério Público. Nossa atenção está redobrada quanto a isso”, salientou Juliana. “Nas denúncias que recebemos inclusive, consumidores informaram que máscaras e álcool em gel estariam com preços acima. Os comerciantes foram orientados a não cometerem tal infração e ainda a limitar as vendas de tais itens aos consumidores”, comentou.

Outra ponderação da diretora do Procon é quanto aos combustíveis. “Notamos que postos não reduziram o preço por determinação do governo federal. Estamos analisando”, comentou.

DENÚNCIA

Por fim Juliana disse que até às 23h a força tarefa prioriza as denúncias que recebem durante a ação fiscalizatória e incentiva a população a ajudar os fiscais. “Contamos com o apoio popular para que revelem os estabelecimentos que permanecem abertos e trazer tranquilidade a todos”, salientou afirmando que desde o início da operação, na manhã de sábado, 21, um estabelecimento foi interditado por não ter alvará e muitas lojas fechadas. (com Marco Lúcio)

