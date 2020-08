Força-tarefa acaba com pancadão e fecha bares no Cidade Aracy

Crédito: Divulgação

A força-tarefa formada pela Guarda Municipal, Polícia Militar e Departamento de Fiscalização da Prefeitura Municipal acabou como um pancadão e interditou três bares no bairro Cidade Aracy, na noite desta sexta-feira (31).

De acordo com o secretário de segurança pública e defesa social, coronel Samir Gardini, a operação teve foco no controle do isolamento social na região sul da cidade e atendimento de denúncias em todas as demais regiões.

No pancadão havia aproximadamente 100 pessoas em uma praça pública. Três bares funcionando em horário não permitido e em desacordo com as regras do Plano São Paulo também foram interditados na região da Praça Ronald Golias.

A força-tarefa também fiscalizou 20 comércios que foram vistorias e três foram notificados por descumprimento das regras.

Rodolfo Tiberio Penela, diretor de Fiscalização, informou que neste sábado e domingo serão realizadas novas operações na cidade, no período da tarde em bares para verificar o cumprimento das restrições e horários de funcionamento.

