Fesc realiza chamamento público para contratação de costureiras para confecção de máscaras faciais

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) publica no Diário Oficial do Município desta terça-feira (12/05), o Chamamento Público Nº 01/2020 para abertura de inscrições visando a contratação de prestadores de serviço de confecção de máscaras, cuja finalidade é emergencial para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, com objetivo de proteger a população, através da destinação desse equipamento. As máscaras produzidas serão encaminhadas à Prefeitura Municipal de São Carlos que se encarregará de fazer a distribuição.

Inicialmente serão contratados 40 prestadores de serviço de costura industrial para a confecção de máscaras protetoras de tecido duplo. A jornada será de 4 horas diária, totalizando 20 horas semanais, com remuneração de R$ R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Os laboratórios de costura e maquinários da Universidade Aberta do Trabalhador, programa coordenado pela FESC, serão utilizados como oficina de costura, sendo de total responsabilidade da Fundação o fornecimento de materiais, suprimentos e condições de trabalho.

De acordo com Fernando Carvalho, diretor presidente da FESC, a oficina de costura e o local para montagem e higienização das mascarás serão montados no Campus 1, na rua São Sebastião, 2828, na Vila Nery, conhecido como Campo do Rui. “A nossa intenção é produzir mil máscaras por dia. Como oferecemos todos os anos cursos de Costura Industrial espero que muitos ex-alunos se inscrevam e nos ajudem nessa missão de confeccionar esses equipamentos de proteção para a população. Foi uma necessidade constatada pelo Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, estudada juridicamente e que agora vamos concretizar”, disse Carvalho.

INSCRIÇÕES - As inscrições, gratuitas, deverão ser efetuadas no site da FESC (www.fesc.com.br) de 13 a 17 de maio, em formulário de inscrição próprio, a ser preenchido eletronicamente. É de única e exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento do formulário de inscrição e o envio dos documentos solicitados.

Para se inscrever é necessário comprovar experiência em costura industrial, renda familiar de até 2 salários mínimos ou estar desempregado, ser pessoa física, morar em São Carlos, não fazer parte de grupos de risco da Covid-19. O candidato deverá anexar, obrigatoriamente, ao formulário de inscrição, os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço, comprovação de experiência (declaração, comprovantes e/ou cópia da carteira profissional). O comprovante de inscrição será encaminhado ao candidato ao final do preenchimento do formulário.

O contrato de prestação de serviços terá vigência de até 90 dias, podendo ser prorrogado a critério da Fundação Educacional São Carlos e de acordo com as necessidades da Administração Pública Municipal.

O chamamento público completo está disponível no link http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/diario_oficial_2020/DO_12052020_1562.pdf#page=2.

