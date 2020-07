Etapa final do “Testar para cuidar” acontece neste sábado e domingo

A última etapa do “Testar para Cuidar – Programa de Mapeamento da COVID-19”, em São Carlos, será finalizada com a coleta de informações e exames de sangue neste sábado (25) e domingo (26), em vários pontos da cidade. A novidade é o uso do ônibus do Consultório na Rua, da Prefeitura de São Carlos, para atender os moradores selecionados na região do Cidade Aracy e Novo Mundo.

Com a baixa participação dos moradores dos bairros Cidade Aracy II, Residencial Eduardo Abdelnur, Residencial Zavaglia e Novo Mundo no levantamento, a estratégia do Programa, nesta quarta etapa, é ampliar a participação nessa região. “Ao entrarmos em contato com essas pessoas, elas nos informaram que não compareceram, porque não tinham como ir aos pontos de coleta. Por isso, decidimos levar o ponto de coleta até eles, usando o Consultório na Rua”, explica Crislaine Mestre, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, da Prefeitura de São Carlos. O objetivo do TESTAR PARA CUIDAR é identificar a proporção da população que já teve contato com o vírus da COVID-19. “Esses parâmetros vão nos auxiliar no desenvolvimento das ações e são importantes para decisões sobre a retomada dos serviços”, completa.

Neste sábado (25) e domingo (26), os voluntários irão visitar os moradores selecionados na região do Cidade Aracy e Jardim Novo Mundo e orientá-los para o comparecimento ao Consultório na Rua. O ônibus, usado pela Prefeitura para ampliar o acesso a população de rua aos serviços de saúde, estará estacionado próximo aos locais das visitas.

No resto da cidade, o atendimento aos moradores selecionados para o Programa segue como nas 3 outras etapas. Das 8h às 17h, as pessoas que receberam a senha de atendimento devem procurar o local indicado para a coleta de informações e do exame. Com apoio da Secretaria de Educação, Diocese e outros parceiros foram disponibilizados vários pontos de coleta, entre eles, escolas municipais, Hospital Universitário da UFSCar, Ginásio Milton Olaio Filho, Parque do Kartódromo e os salões paroquiais de 5 igrejas.

O “Testar para Cuidar – Programa de Mapeamento da COVID-19” é o maior mapeamento da doença em números de participantes por habitante e o mais preciso devido ao uso dos testes sorológicos tipo Elisa. Os exames estão sendo feitos pelo Departamento de Morfologia e Patologia da UFSCar.

Voluntários trabalham na visita aos moradores, nas coletas de dados e exame de sangue e na realização dos exames. A aluna do 4º ano do curso de Medicina da UFSCar, Maria Beatriz Frigo Cortez, participa do mapeamento desde a primeira etapa e conta que mesmo com tantas informações circulando, ainda existem pessoas que não acreditam na doença. “Muitos negam que o coronavírus exista ou que o problema é tão grave. Por isso, além do Mapeamento em si, o nosso trabalho tem sido também de conscientização”, conta a estudante.

A estudante Maria Beatriz reforça ainda como a ação fará diferença na sua formação de médica. “Essa experiência está sendo muito enriquecedora para minha formação. O trabalho de campo ajuda deixar a medicina mais humana e empática, pontos fundamentais na pandemia e na minha formação como médica”.

O “Testar para Cuidar – Programa de Mapeamento da COVID-19” é uma iniciativa da Santa Casa, Prefeitura de São Carlos, Statsol, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Hospital Universitário (HU-UFSCar) e Unimed São Carlos.

SERVIÇO:

“Testar para Cuidar” - CONSULTÓRIO DE RUA

NOVO MUNDO – Sábado (25) – Manhã - a partir das 8h

Rua Linda Marquezini Balestrero

Rua Vera Lucia Maiello César

Rua Amélia Prataviera

Rua Sebastião Machado

CIDADE ARACY II - Sábado (25) – Tarde – a partir das 13h

Rua Orlando Tavoni

Rua José Gallucci

Rua Ricardo Nineli

Rua Hilário Martins Dias

Rua Firmino Brigante

Rua Lourenço Mascarin

JARDIM ZAVAGLIA - Domingo (26) - Manhã - a partir das 8h

Rua Doutor Antônio de Pereira Moraes

Rua Antônio Carlos Della Dea

Rua Julia Paixão David

RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR – Domingo (26) - Tarde - a partir das 13h

Rua Salvador Orlandi

Rua Francisco de Santi

Rua Antônio Gallo

Rua Ruy Carlos Cereda

Rua Lázaro Rivaldo Orlandi

OUTRAS REGIÕES

APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS E COLETA DO EXAME DE SANGUE

Sábado (25) e Domingo (26)

Horário: 8h às 17h

