Estudantes de Medicina da UFSCar já atuam no combate à Covid-19

Crédito: Divulgação

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos ganhou um reforço no seu quadro de pessoal. Estudantes da área da saúde, cadastrados no programa "O Brasil Conta Comigo", já estão atuando no Hospital. Ao todo 25 estudantes foram convocados pelo HU, sendo 20 do curso de Medicina da UFSCar e 5 de faculdade particular de São José do Rio Preto/ SP.

O programa "O Brasil Conta Comigo" é uma ação do Ministério da Saúde (MS). Visa fortalecer o enfrentamento ao novo Coronavírus com o apoio excepcional e temporário dos alunos da área de saúde. Estudantes dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia puderam participar do cadastro nacional. Na UFSCar, 84 estudantes do curso de Medicina, do 2º ao 6º ano, se cadastraram no programa.

Para receber os estudantes, o HU programou um estágio em Clínica Médica e Pediatria. Os estudantes passam pela enfermaria, pronto atendimento, ambulatórios, Comissão de Controle de Infeção Hospitalar, vigilância epidemiológica, telemedicina, além de Estações de Simulação e atividades teóricas sobre a Covid-19.

"Nós abrimos vagas para os estudantes de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia e estamos recebendo esses alunos. Por meio deste estágio, os estudantes aprendem e, ao mesmo tempo, atendem a população. Este atendimento amplia o cuidado ao paciente, qualificando-o, já que vários profissionais assistem os pacientes", contou Flávia Gomes Pileggi Gonçalves, Gerente de Ensino e Pesquisa do HU.

Com a suspensão das atividades acadêmicas e interrupção de alguns dos serviços de saúde, o estágio do internato precisou ser suspenso. O programa "O Brasil Conta Comigo" possibilitou a retomada dos estágios e está ajudando os estudantes. "É uma oportunidade muito boa para nós, enquanto aprendizado, principalmente porque estávamos parados devido à suspensão do internato em razão da pandemia. É muito bom poder atuar novamente, aprender na prática. Uma oportunidade única: ser formado no contexto de uma pandemia e contribuir de alguma forma", afirmou Getúlio Lopes Ferraz, estudante do 6º ano de Medicina da UFSCar.

COVID-19/HU - Na quarta-feira, 20, a nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HU recebeu o primeiro paciente com Covid-19. A UTI foi inaugurada na última sexta-feira, 15, e tem 10 leitos exclusivos para atendimento de pacientes com suspeita ou diagnosticados com Covid-19.

O Hospital ainda tem 44 leitos para atendimento de casos leves e moderados relacionados à doença. O HU também mantém alguns atendimentos em outras áreas. Todos os atendimentos são feitos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e os pacientes são encaminhados pela rede municipal de saúde.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também