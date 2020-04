Covid-19: UFSCar produz equipamentos de segurança para hospitais

UFSCar produz equipamentos de proteção contra o novo Coronavírus - Crédito: Divulgação

"O momento é de união e auxílio ao próximo". Com esta frase o servidor público federal da UFSCar, Marcos Tan Endo, espera contagiar a comunidade e ampliar a rede para produção de protetores faciais tipo 'faceshield' em impressoras 3D.

Entrega de protetores faciais ao Hospital Universitário (HU) - Até a manhã desta terça-feira, 1, foram entregues aproximadamente 50 protetores faciais. Os protetores foram aprovados pelo Hospital e já estão sendo utilizados pelos profissionais da saúde. Estes protetores são equipamentos complementares de proteção individual.

"O novo Coronavírus é um vírus de alto contágio e transmitido por via aérea. O uso das faceshields, associado ao uso dos demais EPIs (máscaras, luvas e vestimentas de proteção), contribuirá para a manutenção de profissionais saudáveis e, também, para evitar a transmissão do vírus aos seus familiares e contatos próximos", afirmou a médica e Gerente de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário, Profa. Dra. Flávia Gomes Pileggi Gonçalves.

Iniciativa plural - Marcos faz parte do projeto de extensão que institucionaliza, na UFSCar, a produção de equipamentos de proteção contra o novo Coronavírus. O projeto é coordenado pelo Prof. Dr. Rafael Vidal Aroca, professor do Departamento de Computação e Diretor da Agência de Inovação da UFSCar. A iniciativa também conta com voluntários da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC)/ USP e de outras instituições.

Os protetores faciais vêm sendo confeccionados com recursos da UFSCar e empresas privadas também realizaram contribuições. "No momento nosso foco é produzir a maior quantia possível de equipamentos complementares de proteção para apoiar os profissionais de saúde que estão trabalhando com muita dedicação em prol de todas as pessoas.

Nosso objetivo primário é fornecer materiais para o Hospital Universitário da UFSCar, mas, conforme nossa disponibilidade e número de colaboradores, pretendemos fabricar equipamentos de proteção para outras unidades de saúde e cidades da região", afirmou o Prof. Dr. Rafael Vidal Aroca.

Conheça alguns profissionais que trabalham na produção das faceshields:

- Andreia Cristina da Silva Jordão E. Pontes - Hospital Universitário/ UFSCar

- Daniel Braatz A. A. Moura - Professor do Departamento de Engenharia de Produção/ UFSCar

- Eduardo Henrique Backes - Pesquisador/ Pós-Graduação UFSCar

- Esdras Paravizo - Estudante de Engenharia de Produção/ UFSCar

- Felipe Henrique Matheus - Pesquisador/ Pós-Graduação UFSCar

- Flávia Gomes Pileggi Gonçalves - Professora do Departamento de Medicina/ UFSCar e Gerente de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário da UFSCar

- Getúlio Lopes Ferraz - Estudante de Medicina/ UFSCar

- Lidiane Cristina Costa - Professora do Departamento de Engenharia de Materiais/ UFSCar

- Luiz Antônio Pessan - Professor do Departamento de Engenharia de Materiais/ UFSCar

- Marcelo Assis - Pesquisador / Pós-graduação UFSCar

- Marcos Tan Endo - Engenheiro/ UFSCar

- Marilia Sônego - Pesquisador/ Pós-Graduação UFSCar

- Osvaldo José Corrêa - Técnico em Mecânica/ UFSCar

- Paulo Rodrigo Alves Bernardo - Professor de instituição externa/ Faculdade IMMES

- Rafael Vidal Aroca - Coordenador - Professor do Departamento de Computação/ UFSCar e Diretor da Agência de Inovação/ UFSCar

- Tiago Moreira - Estudante de Engenharia/ UNICEP Instituição de ensino externa

- Tiago Nordi - Técnico de laboratório/ UFSCar

Apoie esta iniciativa - Para realizar doações, entre em contato pelo e-mail aroca@ufscar.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também