Covid-19: São Carlos registra mais duas mortes

boletim covid - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

São Carlos registrou mais dois óbitos por COVID-19, totalizando com 633 mortes pela doença no município.

Foram registrados de 30/12/22 a 06/01/23 mais 555 exames positivos e 1.144 negativos para COVID-19.

Os óbitos registrados são de uma mulher de 82 anos com comorbidades e 4 doses da vacina contra a COVID-19 que faleceu no dia 24/12/22 e de um homem de 84 anos com comorbidades e que não recebeu nenhuma dose da vacina contra a COVID-19 que faleceu em 30/12/22.

Nenhum paciente está em leito de estabilização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) neste momento.

