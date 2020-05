COVID-19 mata mais uma criança em SP e óbitos crescem 10 vezes entre jovens e adultos

Por Do portal do Estado de São Paulo

Mortalidade entre não idosos saltou de 100 para 1.004 em apenas um mês - Crédito: Arquivo SCA

O número de mortes por coronavírus entre crianças, jovens e adultos cresceu dez vezes no último mês. Nesta segunda-feira (11), são 1.004 vítimas nessas faixas etárias, incluindo a quarta criança que faleceu com COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus) em São Paulo, de apenas quatro anos e residente em Francisco Morato. Em 11 de abril, nenhuma criança ainda tinha falecido com esse diagnóstico, e havia 100 óbitos de pessoas com menos de 60 anos.

Entre os idosos, a mortalidade aumentou seis vezes, passando de 460 para 2.739 nesse intervalo de tempo. Considerando pessoas de todas as idades, São Paulo registra hoje um total de 3.743 óbitos pela enfermidade.

O Estado também tem 46.131 casos de COVID-19, número 5,4 vezes maior que o registrado um mês atrás (eram 8.381). O aumento foi proporcional entre os grupos de idosos e não idosos.

Atualmente, há 9,7 mil pacientes internados em SP, sendo 3.871 em UTI e 5.877 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a COVID-19 é de 68,2% no Estado de São Paulo e 89,6% na Grande São Paulo.

Avanço no território

Em um mês, a doença avançou pelo Estado e o número de cidades com óbitos e casos quase triplicou. Até o momento, infecções foram confirmadas em 64% do território estadual. Já há uma ou mais pessoas infectadas em 414 cidades, e pelo menos um óbito em 179 municípios. Em 11 de abril, havia casos em 161 cidades e óbitos em 61.

Somente nas últimas duas semanas, 125 novas cidades passaram a ter casos e 48 registraram mortes. Em 27 de abril, eram 289 municípios com uma ou mais pessoas infectadas e 131 com vítimas fatais.

Perfil da mortalidade

Entre as vítimas fatais, estão 2.194 homens e 1.549 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,2% das mortes. Observando faixas etárias subdividas a cada dez anos, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (918 do total), seguida por 60-69 anos (843) e 80-89 (728).

Também faleceram 250 pessoas com mais de 90 anos. Fora desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (519 do total), seguida pelas faixas de 40 a 49 (276), 30 a 39 (160), 20 a 29 (35) e 10 a 19 (10), e quatro com menos de dez anos.

Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (58,8% dos óbitos), diabetes mellitus (43,8%), doença neurológica (11,5%), doença renal (11%) e pneumopatia (10,1%). Outros fatores identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças hematológica e hepática.

Esses fatores de risco foram identificados em risco: 3.004 pessoas que faleceram por COVID-19 (80,3%) do total. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.

