Covid-19 causa a morte de mais três pessoas em São Carlos

boletim covid - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

São Carlos registrou mais três mortes causadas pela Covid-19. Segundo o boletim divulgado pela Prefeitura Municipal, as vítimas são um homem de 70 anos, morador de São Carlos, com comorbidades e que havia tomado duas doses da vacina. Ele faleceu no dia 10/12.

Uma mulher de 84, residente em São Carlos, com comorbidades foi outra vítima da doença. Ela havia tomado quatro doses da vacina e morreu no último dia 25, após ser internada no dia anterior.

O terceiro óbito é de uma mulher de 75 anos, também moradora de São Carlos. Ela possuía comorbidades e foi internada no dia 17 na UTI e faleceu no último dia 27. Havia tomado as duas doses da vacina.

Entre os dias 23 e 29 a cidade registrou mais 740 casos da doença.

