Coronavírus derruba emprego em São Carlos

O setor produtivo de São Carlos sente os efeitos da Covid-19. Dados do novo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostra o mês de abril com um saldo negativo de 1.277 postos de trabalho. A cidade contratou, no mês passado, 881 trabalhadores, contudo demitiu 2.158 trabalhadores.

No acumulado do ano, a cidade contratou 8.438 trabalhadores, porém demitiu 9.362, o que representa um saldo negativo de 924 empregos.

No começo do ano, a cidade vinha numa situação favorável ao emprego. Em janeiro, o saldo era positivo em 351 postos de trabalho. No mês seguinte, o volume foi melhor – saldo positivo de 493 vagas no mercado de trabalho. Entretanto, março sentiu os efeitos do novo coronavírus, com um saldo negativo de 491 postos. Os meses de março e abril somam 1.768 demissões em São Carlos.

No Brasil

No Brasil, o saldo negativo de empregos ficou em 860.503 postos em abril. Foram 1.459.099 desligamentos e 598.596 contratações. São Paulo teve o pior desempenho, com saldo negativo 260.902 postos.

Em entrevista publicada nesta quinta-feira (28), no São Carlos Agora, o diretor do Centro das Indústrias no Estado de São Paulo (Ciesp), regional de São Carlos, Emerson Chu, traçou um cenário preocupante a ser enfrentado nos próximos meses. “A retomada é mais do que necessária, mas é muito difícil, é preciso ter planos consistentes de retomada, porque as empresas hoje, não só a indústria, mas o comércio e o setor de serviços, não têm mais o capital, aquela reserva já foi”, comentou.

