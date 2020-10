Clientes poderão permanecer até às 23h em bares e restaurantes

Crédito: Agência Brasil

O governo de São Paulo anunciou mudanças no Plano São Paulo, nesta sexta-feira (9). O horário de atendimento presencialmente foi ampliado de oito para dez horas diárias na fase amarela. No entanto, será mantida a capacidade máxima de público, estabelecida em 40% – exceto academias, com limite de 30%.

Bares, restaurantes e demais estabelecimentos com consumo local de alimentos e bebidas poderá funcionar entre 6h e 22h, desde que respeitados os limites horas de expediente na fase amarela, Os estabelecimentos com funcionamento noturno deverão fechar as portas às 22h, mas poderão agora autorizar a permanência de clientes que já estão no local até as 23h. Antes, os estabelecimentos eram obrigados a fechar até as 22h.

Atividades que gerem aglomeração, tais como festas, baladas, presença de torcedores em eventos esportivos e grandes shows com público em pé continuam proibidas em todos os 645 municípios de São Paulo. A liberação desses casos, segundo o Centro de Contingência, só deve acontecer em eventual avanço para a fase azul ou após a disponibilização de uma vacina contra o coronavírus.

