Centro de convenções da UFSCar deve se tornar hospital de campanha

Um centro de convenções localizado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) pode se transformar em um hospital de campanha no combate a pandemia do coronavírus. O ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho que chegou a ser cogitado, foi descartado de tal ideia.

Até o início da tarde desta sexta-feira, 27, São Carlos tinha 51 casos suspeitos da infecção e como a perspectiva é de que aumente a demanda, as autoridades sanitárias da cidade, procura alternativas.

Na manhã desta sexta-feira, 27, o São Carlos Agora, com exclusividade, entrou em contato com o engenheiro Fernando Moreira, professor titular da UFSCar, diretor do Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos e Coordenador Geral do Núcleo de Estudos Avançados e Estratégicos da UFSCar.

Uma de suas áreas de trabalho é em biossegurança e biodefesa e em entrevista ao portal citou detalhes do centro de convenções vir a abrir o hospital de campanha

SÃO CARLOS AGORA - Quanto a esta iniciativa. De quem partiu? Porque ela foi tomada?

FERNANDO MOREIRA - Fui procurado pela diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Crislaine Mestre, da Prefeitura Municipal de São Carlos em função dela ter informação da provável existência na UFSCar de área para a instalação do hospital de campanha que cogitou ser montado no ginásio Milton Olaio Filho.

SCA – O local já foi visitado? Atende as expectativas?

MOREIRA - Informei a ela que poderia acompanha-la a visitar o local, que é próximo ao IFSP e que se trata do Centro de Convenções da UFSCar, prédio excepcional tanto em tamanho, estrutura e localização e que nunca foi utilizado até hoje. Hoje (sexta) pela manhã nos dirigimos ao local na área norte do campus aqui em São Carlos. Em função da biossegurança e biodefesa serem áreas onde eu trabalho, dentre outros com o Exército Brasileiro, mostrei a ela as muitas vantagens que acredito esse prédio tem para abrigar o hospital de campanha.

SCA - Em caso positivo, quando o hospital começa a funcionar?

MOREIRA - Em função do claro interesse que ela demonstrou pela instalação do hospital de campanha no Centro de Convenções e sendo que o processo administrativo relacionado está fora das minhas funções. Imediatamente encaminhei à reitoria da UFSCar via Sistema Eletrônico de Informação (SEI) oficio solicitando a liberação do local para esse fim.

SCA - Quantas salas seriam utilizadas para este hospital de campanha?

MOREIRA - Não tenho essa informação.

SCA - Já entraram em contato com as autoridades sanitárias de São Carlos?

MOREIRA - A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde é a autoridade sanitária a quem corresponde essa função relativa ao hospital de campanha.

SCA - Aí seriam levados casos graves ou apenas aqueles que necessitariam de uma internação normal?

MOREIRA - Não tenho essa informação, mas pessoalmente acredito que seria, sim, desse jeito.

