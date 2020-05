Barbeiros e salões de beleza podem retomar atividades a partir de segunda-feira (1º)

Crédito: Pixabay

Barbeiros e salões de beleza também serão beneficiados pelo Plano São Paulo que institui a retomada a de comércios e serviços não essenciais a partir da próxima segunda-feira (1º). Eles estão autorizador a abrir com restrições, confira:

A capacidade de atendimento não deve ultrapassar os 40% e o horário deve ser reduzido para seis horas. Os proprietários devem adotar os protocolos padrões e setoriais específicos.

As normas sanitárias são as mesmas para todos os segmentos: disponibilizar higienização para funcionários e consumidores com álcool gel 70% em pontos estratégicos; os funcionários devem utilizar máscaras durante toda a jornada de trabalho, assim como os consumidores; o acesso e o número de pessoas nos estabelecimentos devem ser controlados; manter todas as áreas ventiladas; e a fila deve ter distanciamento de 2 metros entre as pessoas.

