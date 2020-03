Banco de Sangue da Santa Casa precisa com urgência de doadores

Crédito: Divulgação

O Banco de Sangue da Santa Casa de São Carlos precisa com urgência de doadores. O número de doações de sangue diminuiu 80% nos últimos dias devido à quarentena da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Se continuar assim, em uma semana o Banco terá dificuldade em atender as urgências e cirurgias.

Em média, eram 30 doadores por dia. Na semana, o número de voluntários caiu para 15 por dia. E nesta semana, reduziu para 5 doadores por dia. Neste momento, o Banco de Sangue precisa de todos os tipos sanguíneos.

É importante reforçar que o Banco continua atendendo no mesmo horário, mas as doações agora devem ser agendadas, para evitar aglomerações dos doadores. Também não é mais permitida a presença de acompanhantes. O voluntário que tomou a vacina da gripe precisa esperar dois dias para fazer a doação.

Para ser doador, é preciso ter entre 18 e 69 anos, ter mais de 50 Kg e estar em boas condições de saúde. O voluntário também não pode fumar uma hora antes da doação e nem ingerir bebida alcoólica 24 horas antes. E é preciso apresentar um documento oficial com foto.

Lembrando que uma bolsa de sangue pode salvar até três vidas. Doe sangue, doe vida!

SERVIÇO:

BANCO DE SANGUE DA SANTA CASA

AGENDAR A DOAÇÃO: (16) 3509-1230: Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h;

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Segunda a sexta-feira – 8h às 12h. Sábados – 8h às 11h.

(Assessoria de Imprensa – Santa Casa de São Carlos)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também