Após 13 idosos testarem positivo para covid-19, VIGEP notifica clínica particular em São Carlos

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos (VIGEP) notificou nesta quinta-feira (30/07) um surto da COVID-19 em instituição de longa permanência para idosos. Dos 26 idosos que frequentam a clinica particular, 13 testaram positivo para o novo coronavírus, sendo que 2 estão internados em leitos de UTI. Os outros 13 tiveram resultados negativos para COVID-19.

Todas as providências estão sendo tomadas pela direção da instituição, inclusive com separação de alas e isolamento dos idosos com resultados positivos para a doença.

Ainda segundo a direção da clínica os idosos estão sendo acompanhados por médicos da própria instituição. Os familiares de todos foram comunicados já que as visitas estavam suspensas desde março em todas as instituições de longa permanência de idosos da cidade em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

A VIGEP solicitou e os 31 funcionários do local passam por testagem em laboratório particular. O prédio onde a clinica funciona já passou por desinfecção.

A Vigilância Sanitária também está monitorando a situação, e se necessário, tomará novas medidas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também