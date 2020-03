Airton Garcia agradece Volkswagen pela ajuda no combate ao coronavírus na cidade

Airton Garcia comemorou através das redes sociais a ajuda fornecida pela empresa Volkswagen do Brasil para o combate do coronavírus na cidade. O prefeito se empenhou junto a fabricante de automóveis e conseguiu o empréstimo de 18 veículos para os profissionais da prefeitura que estão na linha de frente no combate a pandemia. Nove veículos já estão circulando e outros nove devem chegar nos próximos dias.

"Em momentos como o que temos vivido (junto com o mundo todo), em que a responsabilidade social e a solidariedade fazem diferença, é preciso destacar atitudes como da Volkswagen do Brasil", postou o prefeito em seu perfil no Facebook.

A empresa também doou ao município 500 máscaras protetoras 3M PFF-2 (S).

"Muito obrigado, Volkswagen, o gesto de vocês também ajudou a cuidar da saúde da população de São Carlos", finalizou.

