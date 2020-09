Academias podem atender idosos em horário especial

Crédito: Divulgação/PMSC

O Comitê Emergencial de Combate ao Coronavirus se reuniu na última sexta-feira (11/09), para fazer algumas deliberações de demandas enviadas por diversos segmentos.

Entre elas estava um questionamento do setor de academias sobre o atendimento a idoso ou pessoas com indicação médica acima de 60 anos para fazer atividades físicas. Ficou definido pelos membros do Comitê que as academias poderão receber os idosos, porém em horário específico para esse grupo, preferencialmente nos primeiros horários de atendimento e que após esse período de uso todos os aparelhos devem passar por desinfecção e higienização de acordo com as regras sanitárias de segurança.

Outra demanda discutida foi o uso de piscinas nos condomínios residenciais. Após algumas ponderações da área técnica da saúde ficou definido que os condomínios seguirão a mesma regra dos clubes, ou seja, nas áreas que tem a possibilidade de fazer um controle de acesso e higienização do ambiente poderá ser utilizado. Já piscinas e áreas onde possa haver aglomeração sem a possibilidade de desinfecção, o Plano São Paulo ainda não flexibilizou nessa fase amarela, e como anunciado pelo Governo do Estado somente em outubro devemos ter regiões na fase verde.

O Comitê também recebeu denúncias sobre o uso inadequada das praças esportivas. As reclamações são de que as pessoas não estão respeitando os protocolos sanitários quanto ao distanciamento e ao uso de máscaras. O Comitê deliberou pelo aumento da fiscalização nesses locais.

O coordenador do Comitê alertou que nesse momento é preciso agir com cautela. “95% das atividades econômicas estão em pleno funcionamento e as pessoas têm saído mais de casa buscando alternativas de lazer, porém isso pode nos trazer um cenário complicado nos próximos dias se essa situação não for controlada. Não podemos correr o risco de retroagir no Plano São Paulo”, finalizou Mateus de Aquino.

