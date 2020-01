Você perdoa facilmente?

Quando você se magoa com uma pessoa por alguma razão, você consegue perdoar facilmente esta pessoa?

Ou fica pensando e repensando no que aconteceu o tempo inteiro como se fosse um filme que roda continuamente em sua cabeça e sem solução?

Saber perdoar é uma escolha que, infelizmente, faz parte da decisão de poucas pessoas. A falta do perdão pode causar sérios danos à saúde, pois a todo instante, a pessoa que não sabe perdoar alimenta seus pensamentos com acontecimentos passados e que nunca poderão ser solucionados se o foco for sempre no momento do ocorrido. Desta forma, a pessoa fica presa a uma situação e não se abre às novas oportunidades que a vida traz e nem a solução daquela tal condição.

Algumas pessoas tem facilidade em perdoar, enquanto para outras parece uma tarefa impossível. A razão pela qual isso acontece é que somos seres totalmente diferentes, mas com particularidades semelhantes. Cada pessoa tem um tipo de perfil, umas mais estáveis e resistentes à mudanças, outras mais ativas e abertas a novos desafios. Dependendo do perfil da pessoa ela se magoa com facilidade ou então transforma o acontecido em um aprendizado.

Tudo na vida é aprendizado, desenvolvimento de novas habilidades e fortalecimento do emocional. Mas, para que isso aconteça é importante que cada pessoa possa enxergar os desafios da vida por outra ótica, ou seja, entender que uma dificuldade é uma oportunidade de evolução.

Quando você se permite aprender com seus maiores medos e dificuldades, seu cérebro entende que você é capaz de resolver aquela situação, registrando e criando novas sinapses; assim, quando você busca soluções ao invés de somente lamentar, todas as vezes que passar por uma dificuldade o seu cérebro vai evoluindo e deixando você mais capaz diante dos desafios, pois todo desafio que aparece você se arrisca e se dispõe a resolver.

Quanto mais você se desafiar, mais forte se tornará e menos mágoa guardará. Desta forma, se não guardar mágoas, não precisará perder energias para perdoar.

O que você escolhe? Aprender com as dificuldades ou lamentar e ter que gastar sua preciosa energia perdoando?

Lembre-se que todo ser humano é passível de erro, e com o erro vem o aprendizado e o fortalecimento das capacidades de uma pessoa.

Permita-se errar, aprenda com seus erros, entenda que as pessoas a sua volta são humanas e assim como você estão aprendendo e evoluindo no aqui e agora, portanto, se magoar com outras pessoas só demonstra o quanto você ainda é fraco emocionalmente e o quanto você ainda precisa desenvolver seu autoconhecimento para que as suas melhores qualidades e forças venham à tona.

Que o autoconhecimento e aprendizado faça sempre parte de sua vida, muito obrigada, um grande abraço até o próximo artigo!

(*) A autora é Palestrante Motivacional, Escritora, Professora, Facilitadora do autoconhecimento auxiliando as pessoas a transformarem seus objetivos em resultados, da cidade de São Carlos, graduada em Administração de empresas, no Centro Universitário de Araraquara, pós em gestão de produção pela UFScar, Coaching pela SLAC - Sociedade Latino Americana de Coaching. Contato e sugestões: faleconosco@saocarlosagora.com.br

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também