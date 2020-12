Vinicius Holmo ensina a fazer um delicioso pudim de sorvete

Olá meus queridos leitores do São Carlos Agora, eu sou o Vinicius Holmo e hoje começa nosso especial de natal, todos dos dias aqui as 19:00 horas teremos uma receita nova pra vocês fazerem nesse natal. E hoje eu vou começar com uma receita que vai deixar todo mundo com água na boca que é o Pudim De Sorvete!

Essa receita é simplesmente sensacional, bem simples e fácil de ser feita, só seguir todo o passo-a-passo, assistir o vídeo e repetir o processo aí em suas casas que vai dar tudo certo!

Ingredientes

4 colheres (de sopa) de açúcar - para a calda

5 colheres (de sopa) de água para a calda

1 copo americano de água para a calda de chocolate

8 colheres de sopa de achocolatado em pó

1 lata de leite condensado

1 lata de leite (use a lata de leite condensado para medir)

2 caixinhas de creme de leite

3 gemas

3 claras

+4 colheres (de sopa) de açúcar para as claras em neve

Modo De Preparo

Em uma panela coloque 1 lata de leite condensado, a mesma medida de leite e as 3 gemas. Em fogo médio, vá mexendo. Apague o fogo ao levantar fervura. Deixe esfriar completamente. reserve em temperatura ambiente Em fogo médio, coloque 4 colheres de açúcar em uma forma com buraco no meio e mexa até derretê-lo por completo. Ainda quente, adicione 5 colheres de água e misture até o açúcar derreter novamente. Espere esfriar e leve ao congelador. Em uma panela, misture 1 copo americano de água e o achocolatado. Mexa até dissolver. Coloque em fogo médio por cerca de 5 minutos, sempre mexendo, mesmo após levantar fervura. Sobre a calda de açúcar fria, despeje a calda de chocolate e leve ao congelador enquanto prepara o restante da receita. Bata as claras em neve. Quando a mistura estiver cremosa. Acrescente 4 colheres de açúcar e continue batendo até formar um creme pastoso. Agora que o creme está frio, misture o creme de leite e, em seguida, as claras em neve. O resultado é um creme aerado. Despeje sobre a forma e leve ao congelador por 4 horas. Tire o pudim do congelador, passe uma faca nas laterais e no centro da forma. Para ajudar, aqueça o fundo da forma no fogão e desenforme sobre um prato. Aproveite toda a calda que fica no fundo da forma!

E essa foi a nossa receita de Pudim De Sorvete, espero que vocês tenham gostado e que façam essa receita aí no seu final de ano. Para mais receitas como essa, só clicar aqui!

E não esqueça de me seguir lá no instagram @pilotandofogãopf pois sempre tem novidade lá pra vocês!

