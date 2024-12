Bruno Zancheta propõe estudo para implantação de "Faixa Azul" para motocicletas

Compartilhar no facebook

O vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) protocolou um documento solicitando a Secretaria de Trânsito, um estudo aprofundado para implantação de “FAIXA AZUL” para motocicletas em São Carlos.

O parlamentar destacou que o objetivo da “FAIXA AZUL” é proporcionar um trânsito mais consciente e seguro para todas as pessoas. Ele exemplificou que este projeto já acontece no munícipio de São Paulo, com mais de 180km de extensão.

“A implantação desta medida contribuirá para a melhoria da mobilidade urbana e organização de trânsito em São Carlos. Esse é também o nosso papel como parlamentar: trazer ideias que possam contribuir para a cidade e observar o que acontece de forma positiva em outros contextos, e adaptar para nossa realidade”, argumentou o Vereador.

Segundo um estudo realizado pela Companhia de Engenharia de Tráfego paulistana (CET), trafegar nas faixas azuis, aumenta em até vinte vezes a segurança dos motociclistas.

