Uma exposição imersiva em São Carlos para conhecer os museus da USP

O meu destaque desta semana vai para a incrível exposição que estará patente até dia 6 de setembro, no Centro de Convenções localizado na Área-2 do Campus USP de São Carlos, e que está formatada para receber públicos de todas as idades, numa fascinante viagem pelos acervos que compõem os quatro museus que pertencem à Universidade de São Paulo. “USP 90 anos: Uma jornada imersiva pelos nossos museus” é o título dessa mostra que faz parte das comemorações do 90º aniversário da melhor universidade do país e uma das mais importantes do mundo, utilizando, para o efeito, tecnologias imersivas digitais que reproduzem ambientes e peças históricas que fazem parte do espólio dos museus - Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arqueologia e Etnologia, Museu de Zoologia e o Museu do Ipiranga, este integrado no Museu Paulista -, tudo como se o visitante estivesse lá. Para se ter uma ideia, as coleções que poderão ser observadas de forma virtual estão entre as maiores e mais relevantes do Brasil, fazendo parte integrante da “vida” dos museus acima citados. As tecnologias empregadas nesta mostra são consideradas fundamentais para um maior conhecimento da sociedade, até porque, em alguns casos, os acervos são considerados os maiores da América Latina e do próprio Hemisfério Sul, tendo valores extremamente elevados, mesmo incalculáveis. Esta mostra encontra-se dividida em quatro espaços distintos – cada um deles representando um museu da USP -, e onde são apresentados ao público peças físicas (réplicas de obras de arte e elementos arqueológicos) e visitas virtuais com tecnologia imersiva desenvolvida pelo Centro de Inovação da USP (InovaUSP). Para que o leitor possa ter uma ideia, os acervos dos quatro museus compreendem um patrimônio de 15 milhões de peças artísticas, arqueológicas, etnográficas, zoológicas e paleontológicas, coleções consideradas imprescindíveis para as diversas linhas de pesquisa em curso na USP, com o foco de tratar de nossas raízes sociais, étnicas, culturais e evolutivas. Esta mostra não só se apresenta como um momento de aprendizado importante para toda a sociedade, principalmente para as comunidades escolares, mas também se caracteriza por uma efetiva aproximação à Universidade de São Paulo. Fique atento, portanto, a esta grandiosa exposição que, repito, está em exibição até dia 6 de setembro, no Centro de Convenções da Área-2 do Campus USP de São Carlos - Av. José Antônio Santilli, 1050 – Bela Vista São-Carlense –, de segunda-feira a sábado entre as 09h00 e as 18h00, com entrada gratuita. Não perca, pois vale mesmo a pena a visita!

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

