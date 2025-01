Tratamento de Fibromialgia em Criança com Transtorno do Espectro Autista

APOIE SEMPRE A APAE – SÃO CARLOS

A pesquisa que resultou no artigo publicado em novembro de 2024 intitulado “Synergistic Action ofPhotobiomodulation and Ultrasound in the Treatment ofFibromyalgia and Childhood Autism: Case Report” descreve um estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP) - Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF), coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato. O estudo foi publicado na revista científica Journal of Novel Physiotherapies e apresenta um tratamento experimental em uma criança de nove anos com fibromialgia e Transtorno do Espectro Autista (TEA) de grau 1, utilizando uma combinação de laser e ultrassom.

As etapas da pesquisa foram realizadas na Unidade de Terapia Fotodinâmica (UTF) da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos (SCMSC), com a supervisão da médica Profª Drª Esther Angélica Luiz José Ferreira, professora do Departamento de Medicina da UFSCar e membro do Departamento de Medicina da Dor e Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). A intervenção consistiu em dez sessões de terapia, acompanhadas de perto pelos pais da criança.

Resultados Surpreendentes

O estudo, conduzido também pelo Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior e sua equipe – CEPOF – INCT – IFSC -USP, tinha como objetivo principal o tratamento das dores da fibromialgia, um processo em andamento há aproximadamente oito anos nos laboratórios de pesquisa do CEPOF – INCT – IFSC- USP. No entanto, devido à criança ser um paciente jovem, os pesquisadores tomaram precauções especiais, visto que a aplicação de ultrassom é contraindicada em regiões próximas a ossos longos, comuns em crianças e adolescentes em fase de crescimento. Em vez disso, as sessões foram realizadas nas palmas das mãos da criança, longe dessas áreas delicadas.

Os resultados foram impressionantes. A dor associada à fibromialgia foi significativamente reduzida, permitindo que a criança voltasse a realizar suas atividades diárias, que estavam limitadas pela condição. Além disso, um efeito inesperado chamou a atenção dos pesquisadores: a qualidade do sono da criança melhorou consideravelmente. Os pais também relataram uma redução na agitação da criança e um aumento na concentração, o que foi especialmente notável, dado o diagnóstico de autismo.

Perspectivas para o Futuro

Diante desses resultados promissores, os pesquisadores doCEPOF – INCT – IFSC - USP, da UFSCar e da SCMSC,estão planejando um novo projeto de pesquisa, que começará em março de 2025. Esse estudo investigará a aplicação de laser e ultrassom em pacientes com TEA, abrangendo diversas faixas etárias e graus de complexidade (1, 2 e 3). A pesquisa será submetida ao Comitê de Ética e deve durar dois anos, envolvendo novospacientes, pré-selecionados e cadastrados pelos pesquisadores envolvidos na pesquisa.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP – Grupo de Óptica ; Profª Drª Esther Angélica Luiz José Ferreira - Departamento de Medicina da UFSCar e membro do Departamento de Medicina da Dor e Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP); Dr. AntonioEduardo de Aquino Junior – Pesquisador do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Site do IFSC – USP ; Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP.