Tratamento de fibromialgia em criança com quadro de transtorno do espectro autista

Publicado em novembro de 2024 por pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) e do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF), na revista científica “Journal of Novel Physioteraphies”, o artigo científico intitulado “Synergistic Action of Photobiomodulation and Ultrasound in theTreatment of Fibromyalgia and Childhood Autism: Case Report” apresenta, como o título sugere, o caso de um tratamento experimental desenvolvido com base em laser combinado com ultrassom nas palmas das mãos de uma criança de nove anos de idade, com fibromialgia, mas com quadro de transtorno do espectro autista (Grau-1). A intervenção e o protocolo, realizados na Unidade de Terapia Fotodinâmica (UTF) localizada na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos (SCMSC), que incluíram dez sessões, foram devidamente acompanhados pela médica, parceira do projeto de pesquisa, Drª Esther Angélica Luiz José Ferreira – professora no Departamento de Medicina da UFSCar e membro titular do Departamento de Medicina da Dor e Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) – e, obviamente, pelos pais da criança. Atendendo a que o foco inicial era somente o tratamento das consequências da fibromialgia, um processo que já vem sendo desenvolvido há cerca de oito anos na USP de São Carlos, a grande questão que se colocou aos cientistas foi, por se tratar de uma criança, deveria haver um cuidado complementar na forma de realizar o tratamento, atendendo a que a aplicação de ultrassom não é recomendada próximo a ossos longos, como os braços ou pernas de crianças e adolescentes, por conta do crescimento dos ossos. Nessa conformidade, os pesquisadores fizeram a aplicação ao longo de dez sessões nas palmas das mãos da criança, margeando cuidadosamente todas essas áreas que estão distantes dos chamados “ossos longos”. Neste artigo científico, que tive acesso, os pesquisadores salientam que o tratamento provocou uma redução muito grande no quadro de dor provocado pela fibromialgia na criança, fazendo com que ela recuperasse suas atividades diárias e que se encontravam limitadas até esse momento. Por outro lado, outro fator importante foi a observação de outras questões, como me explicou o pesquisador Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior, já que, por incrível que possa parecer, esse tratamento provocou igualmente uma significativa melhora na qualidade do sono da criança, enquanto os pais relataram algo que também é surpreendente, relacionado com o quadro de transtorno do espectro autista, ou seja, a criança se mostrou menos agitada e mais concentrada, algo que chamou muito a atenção dos pesquisadores, atendendo a que se esperava que houvesse um resultado positivo na fibromialgia, mas não que tivesse uma interferência em uma questão tão importante quanto o autismo. Em virtude desses resultados, os pesquisadores do IFSC/USP, do CEPOF, da UFSCar e da SCMSC preparam-se agora para, a partir do próximo mês de março, na UTF, iniciar um projeto dedicado à aplicação de laser e ultrassom em pacientes com quadro de transtorno do espectro autista - que está já sendo submetido ao Comitê de Ética – e que irá contemplar diversas faixas etárias nos três graus de complexidade (1,2 e 3). Esse projeto deverá ter a duração de dois anos, esperando poder envolver cerca de novecentos pacientes. Compartilho com os meus leitores o artigo cientifico que indiquei acima, no link - https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/wp-content/uploads/2025/01/Struziatto-Duarte_2024_Fibro-and-Autism.pdf

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

