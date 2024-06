“Top 100” do Financial Times - Portugal tem os quatro melhores mestrados em finanças do mundo

Crédito: Divulgação

O ranking “Masters in Finance 2024”, elaborado recentemente pelo Financial Times, classificou quatro cursos de mestrado em Finanças, em Portugal, colocados entre os cem melhores do mundo. Este ranking avalia a qualidade dos programas de mestrado nas universidades e escolas superiores de negócios em nível internacional. Segundo o jornal “Dinheiro Vivo”, nesta edição do “Masters in Finance 2024” foram avaliados dezoito indicadores das formações e escolas, agrupados em cinco categorias principais. A análise baseou-se em informações recolhidas através de dois inquéritos distintos, sendo um destinado às escolas de Economia e Gestão e o outro aos antigos alunos. As instituições de ensino tiveram que cumprir critérios rigorosos, incluindo possuir acreditações internacionais, para serem elegíveis à avaliação do Financial Times. As instituiçoes portuguesas distinguidas com os melhores Programas de Mestrado em Finanças, foram: Nova SBE - Universidade Nova de Lisboa (7ª posição); Católica-Lisbon (16ª posição); Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) - Universidade de Lisboa (30ª posição); Faculdade de Economia (FEC) - Universidade do Porto (55ª posição). As três primeiras posições deste ranking foram ocupadas por instituições francesas, a saber: ESCP Business School (1ª posição), HEC Paris (2ª posição) e Skema Business School (3ª posição). Sem dúvida, um orgulho para Portugal.

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

