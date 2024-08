Terapia cosmética fotoativada com Ácido 5-Aminolevulínico (ala) no tratamento da Acne: Um estudo de caso

Profa Ma Maria Cecilia da Costa Pinto - Crédito: arquivo pessoal

Cerca de 85% dos adolescentes e jovens adultos em todo o mundo são afetados pela acne. Considerada uma das doenças de pele mais comuns, ocorre na unidade pilossebácea e os principais fatores patogênicos que contribuem para o desenvolvimento da acne são a hiperseborréia, hiperqueratinização folicular, colonização de bactérias da pele e inflamação. Devido ao fato dos tratamentos dermatológicos medicamentosos usuais no combate a acne apresentarem vários efeitos colaterais, o tratamento com a luz de baixa potência na faixa do visível vem sendo amplamente utilizado no combate às bactérias causadoras da acne bem como no tratamento das lesões acneicas e manchas. A terapia fotodinâmica tópica com o ácido 5-aminolevulínico (ALA) e suas derivações (Metil-ALA), tem se destacando na dermatologia estética de rejuvenescimento facial, no tratamento de manchas, cicatrizes, estrias e na acne.

Essa terapia pode ser uma excelente alternativa para pacientes que falham no tipo de tratamento convencional e para aqueles que reagem à medicação tópica ou sistêmica convencionalmente utilizada.

O projeto foi desenvolvido no CEPOF ¨Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica – Laboratório de Biofotônica¨ no Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (IFSC –USP), coordenado pelo Prof. Drº Vanderlei Salvador Bagnato e Profa Drª Priscila Menezes com colaboração da Profa Dra Alessandra Keiko Lima Fujita

Fisioterapeuta Dermato Funcional e Estética, Tecnóloga em Estética e Cosmetologia, Mestra em Ciências Biomédicas. Docente do Centro Universitário Claretiano Rio Claro - SP. Docente em cursos de pós graduação na área da Saúde Estética.

Fontes: Profa Ma Maria Cecilia da Costa Pinto , Prof. Drº Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador CEPOF – INCT – IFSC - USP , Profa Drª Priscila Menezes, com colaboração da Profa Dra Alessandra Keiko Lima Fujita, e Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – Grupo de Óptica - IFSC - USP

Leia Também