Sociedade são-carlense visita laboratórios do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP)

No último dia 4 deste mês o IFSC/USP abriu as portas de seus laboratórios à comunidade são-carlense, no âmbito da iniciativa denominada “Física Quântica em Ação”, onde jovens alunos dos ensinos fundamental e médio, acompanhados por suas famílias, tiveram a oportunidade de contactar – muitos pela primeira vez – com alguns aspectos teóricos e práticos de Física Moderna. Tendo como introdução que no final do Século XIX ficou demonstrado que a Física conseguia explicar quase tudo que nos cerca, com exceção do mundo microscópico, ou seja, os átomos, que já se sabia serem muito pequenos (cerca de um milhão de vezes menores que o diâmetro de um fio de cabelo), esta iniciativa do IFSC/USP teve como um dos objetivos dar a conhecer e permitir que os visitantes colocassem a “mão na massa” e testassem os principais experimentos que desvendaram o mundo atômico e levaram à criação da Física Quântica, experimentos esses que mostram o comportamento dos átomos, elétrons, das partículas de luz – chamadas fótons -, os raios e o laser, entre muitos outros. A iniciativa, que teve a participação de cerca de sessenta visitantes, foi, também, um “aperitivo” para se discutir como a Física Quântica revolucionou a tecnologia moderna, a eletrônica, computação, fibras óticas, a ressonância magnética na saúde e ... muito mais. Esta feliz e importante ação derivou de uma demanda da Comissão de Graduação do IFSC/USP para que os seus alunos pudessem interagir com a comunidade dentro de uma disciplina obrigatória chamada “Laboratório Avançado de Física”. A ideia é que, durante o bacharelado no IFSC/USP, os alunos repassem para o público as principais informações do que estão aprendendo ao longo de sua graduação, os trabalhos que estão executando nos laboratórios e a finalidade de suas ações, uma espécie de “prestação de contas” à sociedade que, com seus impostos, mantêm todas as universidades públicas do País. Esta ação se insere numa iniciativa promovida pelo governo federal, que obriga todos os cursos de graduação das universidades públicas do País a interagirem com a sociedade, algo que está sendo executado em nível nacional. Para o Prof. Sebastião Pratavieira, coordenador desta ação “Foi uma experiência muito gratificante, com todo o mundo a fazer perguntas e a tentar entender os experimentos feitos nos laboratórios do IFSC/USP. A expectativa é que, a partir de agora, todos os anos se possa realizar um dia dedicado a trazer a sociedade para dentro da USP”. Além do coordenador da iniciativa, estiveram envolvidos os docentes e pesquisadores do IFSC/USP, Profs. Paulo Miranda, Tomaz Catunda, Sérgio Zílio, Francisco Guimarães e Lino Mizoguti, com o apoio dos técnicos dos laboratórios, além da indispensável colaboração da Presidente da Comissão de Graduação do IFSC/USP, Profª Tereza Mendes. Uma iniciativa muito interessante que merecer ser repetida, quem sabe, mais do que um dia por ano.

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

