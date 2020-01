Saiba o que revisar em seu carro antes de viajar

Crédito: Arquivo Pessoal

Olá pessoal, meu nome é Matheus Fontana, sou proprietário da SF Automotiva e com enorme prazer que trago para vocês a minha primeira coluna aqui no São Carlos Agora. Estarei sempre por aqui trazendo dicas e informações que serão úteis no seu dia-a-dia para a manutenção correta do seu veículo. Obrigado pela sua visita.

Se você pretende pegar a estrada nas férias, não deixe de fazer um planejamento prévio. Reserve algum tempo e um pouco de dinheiro para fazer a revisão preventiva nos principais itens do veículo.

Isso ajuda a reduzir o risco de panes e paradas forçadas ao longo do trajeto. Já que nesses casos é comum o carro rodar carregado e por períodos longos.

Boa parte dos serviços deve ser realizada em oficinas, mas muita coisa você mesmo pode fazer por conta própria, em casa ou no posto de serviços.

A dica é seguir os prazos de verificação e troca de itens como óleo do motor e palhetas do limpador de para-brisa determinados pela montadora. Essas informações estão no manual do proprietário. E podem ser checadas nos sites das marcas. Listamos outras providências importantes:

Itens de segurança

Macaco, chave de roda e triângulo de sinalização precisam estar disponíveis para emergências. Aprenda com antecedência como utilizá-los. A falta dessas ferramentas é considerada infração gravíssima e sujeita o motorista a sete pontos no prontuário da CNH.

TWI. Uma espécie de “calombo” dentro do sulco Pneus

Verifique com atenção o estado e o nível de calibragem dos pneus. Para saber se estão em ordem, basta checar o TWI. Uma espécie de “calombo” dentro do sulco, cuja altura é de 1,6 milímetro e que, ao ser alcançado, indica que é hora de fazer a troca. Não se esqueça de tomar os mesmos cuidados em relação ao estepe.

Na oficina

Uma inspeção dos níveis de óleo, líquido do radiador e fluido de freios, além da checagem do estado das correias, cabos e velas, pode evitar muitos problemas. A suspensão, bastante exigida em trajetos sinuosos, como serras, também deve ser verificada por um profissional.

Se os amortecedores falharem, não controlarão de forma eficiente a oscilação da carroceria. O que pode comprometer o controle adequado do carro em manobras bruscas, com risco de provocar acidentes. A checagem desses itens deve ser feita em revisões periódicas. É ainda mais importante no período que antecede longas viagens com o carro.

Direção e rodas

Manter em dia o alinhamento da direção e o balanceamento das rodas é uma providência essencial para quem vai viajar. Se o volante estiver trepidando ou “puxando” para um dos lados, é sinal de problemas. Como alguns sinais ficam mais evidentes apenas em velocidades altas, há risco de o motorista só perceber que há algo errado quando já estiver na estrada.

Alinhamento e balanceamento é outro ítem importante a ser verificado. (foto Divulgação) Inspeção caseira

Em casa, com uma simples volta atenta ao redor do veículo, é possível verificar o estado de vários itens importantes que garantem a segurança. Cheque o funcionamento de faróis, lanternas e luzes de seta, além dos limpadores e lavadores do para-brisa e vidro traseiro. A existência de manchas de óleo no piso da garagem pode indicar vazamentos.

Na volta do passeio

Depois de curtir as férias e voltar para casa, o melhor a fazer é levar o veículo para outra verificação geral. Os filtros de ar, óleo, combustível e ar-condicionado podem ter acumulado impurezas.

Se o carro tiver ido ao litoral, ou se trafegou de forma intensa em estradas de terra, faça uma limpeza cuidadosa da carroceria e cabine. Manter o veículo limpo elimina resquícios de areia, poeira e facilita a identificação de eventuais vazamentos de óleo e outros fluidos.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Sobre o autor

Matheus Fontana é natural de São Carlos, empresário no ramo automotivo há mais de 20 anos. É proprietário da SF Automotiva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também