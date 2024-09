Quórum em assembleias condominiais: Um guia completo para síndicos

SIGA O SCA NO

Condomínio - Crédito: © Beth Santos/Secretaria Geral da PR

A formação do quórum nas assembleias condominiais é um tema que gera muitas dúvidas entre síndicos e administradores de condomínios. Uma das principais questões é: os condôminos inadimplentes devem ser considerados na contagem para a formação do quórum?

A resposta é clara: não.

O Código Civil, em seu artigo 1.335, III, estabelece que o direito de votar e participar das assembleias condominiais está condicionado à quitação das obrigações condominiais. Ou seja, quem não está em dia com o pagamento das suas contas não pode votar.

Por que isso é importante?

Imagine que um condomínio precise alterar a sua convenção para permitir a criação de um espaço de coworking nas áreas comuns. Para aprovar essa alteração, seria necessário um quórum qualificado, por exemplo, 2/3 dos votos da totalidade dos condôminos. Se os inadimplentes fossem considerados na contagem, a alteração poderia não ser aprovada, mesmo que a maioria dos condôminos que estão em dia estivesse de acordo com a mudança, prejudicando assim a modernização e a adaptação do condomínio às novas necessidades dos moradores.

Como calcular o quórum corretamente?

Para calcular o quórum, basta considerar apenas os condôminos que estão quitados com suas obrigações. Por exemplo, se um condomínio tem 30 unidades e 5 estão inadimplentes, o quórum será calculado sobre as 25 unidades restantes.

Benefícios de excluir os inadimplentes da contagem:

Equidade: Evita que os condôminos que cumprem suas obrigações sejam prejudicados pelas decisões de quem não paga.

Evita que os condôminos que cumprem suas obrigações sejam prejudicados pelas decisões de quem não paga. Agilidade: Permite que as decisões sejam tomadas de forma mais rápida e eficiente.

Permite que as decisões sejam tomadas de forma mais rápida e eficiente. Incentivo ao pagamento: Estimula os condôminos a manterem suas contas em dia.

Estimula os condôminos a manterem suas contas em dia. Respeito à vontade da maioria: Garante que as decisões sejam tomadas de forma democrática, refletindo a vontade da maioria dos condôminos que estão em dia com suas obrigações.

Conclusão

Ao excluir os condôminos inadimplentes da contagem para a formação do quórum, garante-se que as decisões tomadas em assembleia sejam mais justas e representativas da vontade da maioria dos condôminos.

Dica extra: Para evitar dúvidas e garantir a transparência nas votações, é fundamental que o síndico mantenha uma lista atualizada das unidades quitados e que essa lista seja apresentada na assembleia.

Lembre-se: A correta aplicação das regras sobre quórum é fundamental para o bom funcionamento do condomínio e para a manutenção de um ambiente harmonioso entre os condôminos.

Carlos Eduardo Alves Lazzarin - OAB/SP 364.946

Advogado Especialista em Direito Condominial e Imobiliário pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Atua há mais de 10 anos com direito condominial e imobiliário. Atendendo síndicos, condomínios e investidores. Sócio Fundador do Escritório Carlos Lazzarin Advogados, com sede nas Cidades de São Paulo, Campinas e São Carlos.

Leia Também