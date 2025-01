Quando se incentiva os jovens alunos a descobrirem suas vocações

Crédito: Divulgação

Para começar este ano de 2025, hoje partilho com os meus leitores como o Instituto de Física de São Carlos tenta, através de várias formas, incentivar os jovens alunos do ensino médio e até os seus graduandos dos cursos de física a descobrirem suas vocações e escolherem as inúmeras saídas oferecidas pelo mercado de trabalho, fora da universidade. Uma das formas que esse Instituto lançou no último ano letivo foi através da introdução de uma disciplina chamada “Direcionamento acadêmico”, com o objetivo de conduzir os jovens ingressantes através de suas novas vidas acadêmica no ensino superior. Explicar como funciona a Universidade de São Paulo e o próprio Instituto de Física; quais são os benefícios que os alunos podem usufruir; como está estruturado cada curso e de que forma se pode orientar os jovens sobre as atividades acadêmicas dos cursos; mentoria sobre dificuldades encontradas e estratégias de estudo/aprendizado que auxiliem no seu melhor aproveitamento e adaptação; e – não menos importante -, a realização periódica de colóquios ministrados por professores no sentido de mostrar aos alunos as inúmeras saídas profissionais que se encontram ao alcance deles, com a maioria dessas saídas fora da academia. Esses são alguns dos objetivos dessa disciplina, que passou a reforçar a excelência que o Instituto de Física de São Carlos mantém desde a sua criação, em 1994. Considero que essa foi uma disciplina que traçou um caminho de muito sucesso e que, segundo sei, irá regressar neste ano de 2025, pelo que, convido os meus leitores a assistirem a uma entrevista conduzida por mim sobre esse tema, tendo como entrevistado o professor responsável por essa disciplina, o docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, Prof. Dr. Luiz Antonio de Oliveira Nunes, que, de uma forma muito aberta, dialogou com os alunos sobre esse tema. Com esta sugestão, desejo a todos os meus leitores os votos de um Feliz 2025. Assista a esta entrevista através do link - https://www.youtube.com/watch?v=y2LIigC7H6U

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

