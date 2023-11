Professor Vanderlei Bagnato no lançamento da segunda temporada da série “Ciência para Todos”

Crédito: Divulgação

Olha que notícia bem legal para os nossos jovens!

A FAPESP, em parceria com a Fundação Roberto Marinho (Canal Futura), irá lançar no dia 27 de novembro, às 10h00, nas instalações do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301 - São Paulo – SP), a segunda temporada da série “Ciência para Todos”, uma iniciativa que pretende aproximar e incentivar os alunos das escolas públicas, bem como seus professores, dos desafios de produzir ciência e contribuir para o progresso do conhecimento.

Apresentando vídeos de em até 13 minutos, protagonizados por pesquisadores, a iniciativa “Ciência para Todos” pretende mostrar os impactos sociais e econômicos de pesquisas científicas e tecnológicas financiadas pela FAPESP. Nesta segunda temporada da iniciativa, o docente e pesquisador do IFSC/USP, Prof. Vanderlei Bagnato contribui, com seu grupo, no episódio intitulado “A Revolução Quântica”.

Já na temporada anterior, Bagnato participou com um vídeo muito legal, intitulado “Óptica”, que se encontra disponível em

https://canaisglobo.globo.com/assistir/futura/ciencia-para-todos/v/7837277/

No evento do lançamento da segunda temporada da série “Ciência para Todos” será anunciado o lançamento da co.educa, uma plataforma digital de distribuição de conteúdo com acesso irrestrito e gratuito, que reunirá objetos de aprendizagem em um ambiente desenhado e desenvolvido para facilitar o acesso de educadores, estudantes e toda a comunidade escolar.

Também participarão do evento os professores e alunos representantes das turmas vencedoras da segunda edição do “Prêmio Ciência para Todos”, uma iniciativa direcionada a professores e alunos da rede pública do Estado de São Paulo, com o objetivo de ampliar o engajamento com a ciência, implementar estratégias de inclusão do conteúdo de divulgação cientifica e de educação para a ciência na dinâmica de sala de aula, ao mesmo tempo que serão divulgadas as informações sobre as inscrições para a terceira edição do citado prêmio, em 2024.

O “Prêmio Ciência para Todos” é uma iniciativa que seleciona projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, desenvolvidos em escolas públicas, que proponham soluções de problemas concretos, etam,bém em uma iniciativa da FAPESP e a Fundação Roberto Marinho, por meio do Canal Futura. O objetivo é incentivar o desenvolvimento de atividades científicas em escolas públicas e promover o engajamento de estudantes e da comunidade escolar com a ciência e suas aplicações na educação e na vida.A premiação seleciona e destaca projetos de pesquisa, em qualquer área do conhecimento, que utilizem métodos da ciência para propor soluções de problemas concretos relacionados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU).

Poderão se inscrever ao prêmio professores das escolas públicas e estudantes matriculados na rede pública que se enquadrem em uma das cinco categorias:

*anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) do ensino regular;

*ensino médio (da 1ª à 3ª série) do ensino regular;

*ciclo anos finais ensino fundamental da Educação de Jovens e Adultos (EJA);

*ciclo do ensino médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA);

*ensino médio (da 1ª à 3ª série) técnico e profissionalizante.

Todos os inscritos – professores e estudantes – participam de jornadas formativas em ambiente digital do “Canal Futura” da Fundação Roberto Marinho, com orientações sobre o desenvolvimento de projetos de pesquisa e produção audiovisual, pelas quais receberão certificação.

Para os interessados, deixo no link abaixo as informações relativas ao “Prêmio Ciência para Todos”.

https://futura.frm.org.br/conteudo/educacao-basica/solucao/ciencia-para-todos

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também