Professor Dr. Bagnato do IFSC-USP recebe medalha pelo desenvolvimento de Tecnologias a laser para a saúde

A invenção do laser abriu diversas possibilidades de aplicação deste instrumento. Na ciência o laser foi revolucionário, permitiu que o conhecimento básico dos fenômenos da natureza fosse desvendado de forma inimaginada antes dele. O uso do laser nas ciências, permitiu um avanço nunca visto. Mas não foi apenas as ciências básicas como física e química que se beneficiaram. As chamadas ciências da vida como a biologia, medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia dentre outras foram absorvendo e fazendo uso do laser de tal maneira que hoje ele é um instrumento essencial para estas áreas. As técnicas de laser vão desde cirurgias precisas até terapêuticas inéditas, como as foto-biomodulação para cicatrização de feridas. Apesar de ser um instrumento fantástico, é preciso que cientistas trabalhem no entendimento de como a luz interage com células vivas, a fim de promover diferentes aplicações para o tratamento de doenças. Segundo a Associação para Aplicações de Laser na Odontologia e na Saúde – ABLOS, um dos cientistas que mais tem feito isto é o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Diretor do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – USP e Coordenador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica, e por esta razão , a ABLOS elegeu o Prof. Bagnato como Ganhador da Medalha Theodor Maiman. A medalha é dada apenas em ocasiões especiais, e nos últimos 10 anos apenas foi oferecida 3 vezes, sendo Bagnato o terceiro ganhador. A medalha recebe o nome do físico americano Theodore H. Maiman, primeiro físico a construir um laser. O prêmio foi entregue por ocasião do encontro anual da sociedade, que este ano ocorreu de forma virtual. Segundo a atual presidente da ABLOS, Dra. Rosely Cordon: “ Prof. Bagnato é um exemplo e estímulo para muitos cientistas tanto na física quanto nas áreas da saúde”. A medalha foi entregue de forma virtual e deverá ser entregue presencialmente em ocasião futura a ser agendada. O prêmio foi entregue logo após a palestra de abertura do encontro, proferido por Bagnato à convite da Sociedade. Na palestra de Bagnato, com o título “Novos desafios para o uso da luz no suporte da vida” , abordou a importância das novas aplicações que vem sendo desenvolvida pelo grupo do pesquisador, tanto no combate a doenças crônicas quanto no combate aos microrganismos resistentes aos antibióticos, inclusive a pneumonia. Segundo Bagnato, o mérito do prêmio não é só seu, sendo primeiro a USP e o IFSC que tem promovido o desenvolvimento de ciências relevantes para a sociedade de forma irrestrita. Segundo, vem os alunos, colaboradores e os pesquisadores do Grupo de Óptica – IFSC -USP, sem os quais nada andaria; e finalmente aos órgãos financiadores como FAPESP, FINEP, CNPq, CAPES e BNDES, além das diversas empresas que acreditam em ciências como solução, e que financiam o desenvolvimento de alto risco, através do programa EMBRAPII – Unidade de São Carlos”.