Professor do IFSC-USP é homenageado no Texas pela produtividade científica

O Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, professor do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP está atualmente afastado para montagem de um laboratório parecido e conectado do que tem em São Carlos (IFSC - USP), na Universidade Texas A&M nos Estados Unidos. Apesar de continuar com suas atividades em São Carlos de forma remota, e contando para isto com seus colaboradores aqui de São Carlos (IFSC - USP), o professor tem ficado sua maior parte do tempo nos EUA, criando o que ele gosta de chamar: “A filial do Grupo de Óptica nos EUA”. Como sempre fala com orgulho, muitos brasileiros vão aos EUA buscar algo, ele tem satisfação de ter ido para levar algo do Brasil para o exterior. Na Universidade onde está presentemente, todos os anos por ocasião do final o semestre letivo, o Departamento onde está localizado o Prof. Bagnato, realiza uma homenagem aos professores, dando a eles uma honra em relação àquilo que eles mais se destacaram. Bagnato recebeu destaque pela sua produtividade científica do ano. Com uma publicação exemplar de artigos científicos, recebeu o troféu com a distinção de “Scientific Machine”. Ao comentar este fato por conversa telefônica, ele acha engraçado o tipo de homenagem, mas ao mesmo tempo relata com satisfação que sua atuação nos EUA é resultado ainda de seu time no Brasil. “A colaboração que mantemos com reuniões periódicas dos diversos projetos e resultados, tem feito com que nossa produção conjunta continue. Desta forma, de fato, a “Machine” está no Brasil, no IFSC da USP com meus diversos alunos e colaboradores”. Bagnato, apesar de ter vindo com frequência para o Brasil, sempre fala com saudades de seus alunos, pós-doutores e colaboradores que continuam aqui na luta diária. “Espero que eu tenha as forças necessárias para montar aqui uma base que será para sempre conectada com nosso grupo aí de São Carlos, é para isto que estou aqui passando este tempo” fala Bagnato.

Troféu de homenagem pela produção científica

Apesar de procurar resolver problemas e compartilhar constantemente suas pesquisas com os colegas do IFSC-USP, Bagnato sabe e gostaria de poder fazer ainda mais pelo seu Instituto(IFSC-USP) aqui no Brasil. “Espero que eu não esteja sendo interpretado de forma errada com esta minha saída temporária do Brasil. Há coisas que temos que fazer, e só cada um de nós sabe como preencher este destino” diz Bagnato. Para o grupo de Ótica é sempre um prazer quando qualquer de seus membros são reconhecidos dentro e fora do Brasil, e certamente todos queremos um Centro de Pesquisa de Óptica e Fotônica da USP, cada vez mais forte e de forte abrangência internacional. Parabéns a todo o Grupo de Ótica, que com diversos professores como o Prof. Bagnato vem brilhando e trilhando os caminhos do país que queremos: relevante, importante e reconhecido no mundo.

Fontes. Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala - Jornalismo Científico e Difusão Científica CEPOF - INCT - IFSC - Grupo de Óptica - USP; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato - IFSC - Grupo de Óptica - USP - Coordenador CEPOF - INCT - IFSC - USP , e professor/ pesquisador da Universidade Texas A&M - USA