Prevenção Covid-19 - Tirando dúvidas sobre a utilização da luz ultravioleta

Interpretada como um benefício no auxílio à prevenção e combate à Covid-19, a luz ultravioleta tem vindo a ocupar um lugar de destaque nos esforços que têm sido feitos pelos cientistas brasileiros no enfrentamento à pandemia. Nesse âmbito, os equipamentos criados e desenvolvidos pelos pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) têm tido destaque nos principais meios de comunicação. Contudo, embora as explicações sobre este método de descontaminação tenham sido largamente difundidas, o certo é que ainda existem dúvidas sobre o mesmo. Sabe-se, por exemplo, que a faixa de luz ultravioleta utilizada para descontaminação de objetos, pisos, ar e água, é a UVC, já que ela é germicida, atendendo a que todas as outras faixas desta luz não eliminam os vírus e bactérias. Por outro lado, existe ainda alguma confusão na aplicação desta luz ultravioleta.

Por exemplo, alguns supermercados instalaram e começaram a utilizar as designadas “Cabines de Luz Ultravioleta para Desinfecção de Compras”, algo que está provado que não atinge as expectativas geradas em torno do combate à pandemia. Neste caso concreto, o que funciona mesmo são as medidas tradicionais e caseiras de limpeza e de desinfecção preconizadas pelas autoridades de saúde ao consumidor - a lavagem das mercadorias com água corrente, se assim possível, e a aplicação moderada de produtos desinfetantes, como álcool 70 o ou hipoclorito de sódio (clique neste link http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/E_CM-CVS-SAMA-29_2020.pdf

Neste sentido, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, órgão coordenador do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, entrevistou recentemente o diretor do IFSC/USP, Prof. Vanderlei Bagnato, especialista sobre o assunto, onde esclareceu alguns aspectos técnicos fundamentais para compreender os benefícios do emprego da luz UVC e os possíveis riscos relacionados aos seus diferentes usos.

Para ler essa entrevista, acesse o link http://www.cvs.saude.sp.gov.br/ler.asp?nt_codigo=4144&nt_tipo=0&te_codigo=17

