Portugueses poderão viajar para a China sem necessitarem de visto

A partir do dia 15 de outubro do corrente ano e até ao último dia de dezembro de 2025, todos os portugueses que decidirem viajar para a China e permanecerem nesse país por quinze dias, seja por questões turísticas, de negócios, ou simplesmente em trânsito para outros países, não necessitarão de visto. Portugal junta-se assim ao grupo de 16 países da Europa que já beneficiam desta medida, a saber: Noruega, Eslovénia, Grécia, Dinamarca, Chipre, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Espanha, Suíça, Irlanda, Hungria, Áustria, Bélgica e Luxemburgo. Esta medida do governo chinês (de característica unilateral, ou seja, que não necessita de reciprocidade dos países beneficiados), vem na sequência do país querer estimular o turismo e os investimentos internacionais que ficaram seriamente prejudicados por conta da pandemia da Covid-19, que obrigou ao encerramento prolongado das suas fronteiras.

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

Leia Também