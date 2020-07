Pesquisadores que fizeram e fazem a história da ciência acontecer

Crédito: Reprodução

Pesquisa com açafrão pode matar larva da dengue( substância não poluente causa a morte das larvas do mosquito da dengue) – Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato ( Diretor do IFSC – USP e Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP) com a pesquisadora Larissa Souza. Foto: Reginaldo dos Santos/EPTV Historicamente a ciência e tecnologia vem ajudando a humanidade a solucionar problemas que surgem, como verdadeiros desafios limitantes a própria vida e existência no planeta. Desde a descoberta de vacinas, novas formas de tratamentos na área da saúde, novas terapias envolvendo a luz, novas tecnologias aplicadas na área das ciências agrárias que potencializam a produção, e as mais diversas linhas de pesquisas desenvolvidas no mundo.

Acreditamos que para qualquer nova descoberta científica sempre houve um dedicado pesquisador ou pesquisadora acreditando em sua linha de pesquisa, e fazendo desta a sua razão e motivação existencial. E assim é deixado verdadeiros e importantes legados para todos nós. E dentro da máxima “recordar é viver” , podemos destacar os trabalhos de Marie Curie, como um exemplo histórico de dedicação a ciência. Foi a cientista reconhecida na história pela importância de seus trabalhos, e recebeu os prêmios Nobel de Física e Química. Sua contribuição está na pesquisa sobre a radiação, onde foi criado os métodos usados para a separação de isótopos radioativos, além dos elementos rádio e polônio, que até hoje são utilizados no nosso dia a dia.

As ideias, desafios e dedicação à ciência, como Dra Marie Curie, nos faz refletir sobre o mundo e seus desafios, onde hoje dependemos muito da ciência para encontrar a saída para esta pandemia causada pelo CoronaVírus – Covid 19 . Mais uma vez, frases do passado ( de pesquisadores dedicados), vem a tona, como se estivessem sido ditas nos dia de hoje, a exemplo: “ A inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos “ - Sigmund Freud. , ou mesmo, a frase: “ Se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento “ - Isaac Newton .

A paciência e dedicação somadas à pesquisa e determinação, fazem parte dos ingredientes fundamentais de uma pessoa que tem na ciência uma forma de contribuir para o desenvolvimento da Humanidade.

No Instituto de Física de São Carlos – USP , assim como no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica, diversos pesquisadores dedicam sua vida a serviço da ciência, a exemplo da pesquisadora Larissa Souza, que em suas pesquisas está o combate a larva do mosquito da dengue com açafrão, tendo como resultado benefícios sociais consideráveis.

No passado ou no presente, o valor da ciência, da tecnologia e da inovação , seguem como o “ norte verdadeiro” para os países que produzem riquezas e desenvolvimento humano e social, dentre outros, tendo como um dos símbolos representativo, as duas faces de Janus. Entendo os valores e aprendizado do passado, com vista firme e otimista do futuro.

Marie Curie foi uma das maiores cientistas da história, suas pesquisas permitiram o melhor entendimento da radioatividade e suas aplicações.

Fontes: Kleber Chicrala – Jornalismo Científico do CEPOF – INCT – IFSC – USP e Internet/Site “ Pensador .









