Pesquisa inovadora recebe Prêmio "People's Choice Award Best Poster" em congresso nos EUA

O projeto aborda a utilização de técnicas de Visão Computacional em conjunto comimagens multiespectrais para detecção de plantas daninhas e plantas de soja visando o futuro desenvolvimento de um equipamento para pulverização seletiva de herbicidas apenas nas plantas daninhas detectadas. Além da economia de defensivos agrícolas para o produtor, a aplicação localizada de herbicidas contribui para uma agricultura mais sustentável, uma vez que apenas os organismos alvos receberão a aplicação destes defensivos, e contribui para evitar o surgimento de plantas daninhas resistentes aos herbicidas amplamente utilizados em campo.

O aluno Yuri Sarreta Oda, concluiu seu bacharelado em Ciências Físicas e Biomoleculares pelo Instituto de Física de São Carlos, ingressou no Laboratório de Inovações Optrônicas para Oftalmologia e Agricultura (LIO²A) do Centro de Pesquisa de Óptica e Fotônica (CEPOF) em 2019, e desenvolveu o seu projeto de mestrado na área de aplicações ópticas para agricultura. Atualmente, desenvolve seu projeto de doutorado em Física Biomolecular no mesmo laboratório, onde desenvolveu um banco de imagens multiespectrais contendo imagens de plantas daninhas e plantas de soja em diferentes comprimentos de onda para detecção utilizando algoritmos de Inteligência Artificial.

Atualmente, o projeto está sendo desenvolvido no departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da startup Agrio Tecnologia, em que atualmente é sócio junto com o pesquisador Lucas Orlandi de Oliveira. Sendo que Lucas é bacharel em Ciências da Computação pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP de São Carlos, mestre em Física Computacional pelo Instituto de Física de São Carlos e atual doutorando em Física Computacional pelo mesmo instituto, onde desenvolve um projeto de detecção subclínica de doenças da córnea utilizando Inteligência Artificial. Juntos, os pesquisadores escreveram e foram contemplados pela FAPESP com um projeto PIPE-SIMPLES, equivalente ao atual PIPE FASE I, para o desenvolvimento da prova de um conceito de um sistema capaz detectar plantas de soja e daninhas em ambiente controlado e em diferentes comprimentos de onda.

Com recursos FAPESP, o pesquisador Lucas Orlandi viajou para a cidade de San Diego nos Estados Unidos em Agosto de 2023 para apresentar o projeto no congresso SPIE Conference for Advanced Photonics, considerado o maior congresso de óptica aplicada do mundo, através da apresentação de um pôster contendo os principais resultados do artigo submetido à SPIE . O trabalho foi apresentado para pesquisadores do mundo inteiro e foi premiado em sessão solene de premiação, com o prêmio “People’s Choice Award Best Poster”, prêmio de melhor pôster apresentado através de votação realizada pelos participantes do congresso.

Os próximos passos do projeto envolvem o desenvolvimento de um protótipo para instalação em maquinário agrícola e testes da tecnologia em condições de campo e em tempo real, através da detecção, classificação e pulverização localizada de herbicidas apenas nas plantas daninhas detectadas, tanto em operações de dessecação pré-plantio, quanto em aplicações após a emergência da cultura da soja em campo. Para isso, os pesquisadores estão realizando parcerias com produtores de soja na região de São Carlos e Boa Esperança do Sul para coleta de imagens e posterior instalação do protótipo, quando este for desenvolvido.

Fontes: Yuri Sarreta Oda – Pesquisador CEPOF – INCT – IFSC – USP; Lucas Orlandi de Oliveira – Pesquisador IFSC – USP; Prof. Dr. Jarbas Caiado de Castro Neto – CEPOF – INCT – IFSC – USP; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – CEPOF – INCT – IFSC -USP; Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Difusão Científica e Jornalismo Científico – CEPOF – INCT – IFSC – USP.

O trabalho “Weed detection among soybean plants in artificial lighting environment using multispectral images and Computer Vision”, projeto de doutorado do aluno Yuri Sarreta Oda sob orientação do Prof. Dr. Jarbas Caiado de Castro Neto do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT - USP ( sendo o CEPOF – IFSC - USP Coordenador pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato), recebeu recentemente o prêmio “People’s Choice Award Best Poster” no congresso SPIE Conference on Advanced Photonics que aconteceu em Agosto de 2023 na cidade de San Diego, CA, Estados Unidos.