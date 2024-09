Os tradicionais trabalhos de divulgação científica realizados pelo CEPOF

SIGA O SCA NO

Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato -

Entrevista gravada com o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – CEPOF – INCT – Grupo de Óptica – IFSC – USP

A divulgação científica nos meios de comunicação é essencial para a popularização do conhecimento e para a aproximação entre a ciência e o público geral. Ela desempenha um papel crucial em vários aspectos:

Educação e Informação: A divulgação científica ajuda a educar o público sobre descobertas, teorias e avanços científicos, tornando a ciência mais acessível e compreensível para pessoas fora do ambiente acadêmico.

Esclarecimento de Mitos e Desinformação: Com a proliferação de informações errôneas e teorias da conspiração, a divulgação científica oferece uma base sólida de conhecimento, ajudando a combater desinformação e esclarecendo mal-entendidos.

Inspiração e Interesse: Ao apresentar a ciência de forma envolvente e fascinante, a divulgação pode inspirar a curiosidade e o interesse pelo campo, incentivando jovens a considerar carreiras científicas e promovendo um maior engajamento com questões científicas importantes.

Tomada de Decisão Informada: Com a ciência sendo uma base para muitas políticas públicas e decisões pessoais, a divulgação científica bem feita fornece informações essenciais que ajudam os cidadãos a tomar decisões mais informadas.

Transparência e Confiança: A boa divulgação científica promove a transparência sobre o processo científico, ajudando a construir confiança pública na ciência e nas instituições que a sustentam.

Os meios de comunicação, como jornais, revistas, programas de televisão, rádio, e mídias sociais, desempenham um papel vital nesse processo. No entanto, para que a divulgação científica seja eficaz, é importante que ela seja:

Acessível: Utilizar uma linguagem clara e evitar jargões técnicos sempre que possível, de modo que o público em geral possa compreender as informações.

Precisão e Rigor: Garantir que as informações divulgadas sejam corretas e baseadas em evidências científicas robustas para evitar a propagação de desinformação.

Engajante: Apresentar a ciência de forma interessante e relevante, utilizando histórias, exemplos práticos e visuais atraentes para capturar a atenção do público.

Contextualizada: Relacionar descobertas e avanços científicos com questões atuais e do cotidiano para que o público veja a relevância e a aplicação prática da ciência em suas vidas.

A colaboração entre cientistas, jornalistas e divulgadores científicos é fundamental para alcançar esses objetivos e promover uma compreensão mais ampla e precisa da ciência na sociedade.

Os tradicionais e inúmeros trabalhos realizados durante muitos anos pela equipe de difusão científica do Grupo de Óptica – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – Instituto de Física de São Carlos – USP, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, usam diversas formas de divulgar a ciência, a tecnologia e a inovação para toda a sociedade. O Prof. Bagnato foi entrevistado pelo jornalista científico Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Difusão Científica e Jornalismo Científico do Grupo de Óptica – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – Instituto de Física de São Carlos – USP , a qual poderá ser ouvida nesta entrevista exclusiva.

Ouça a seguir a entrevista exclusiva gravada com o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – CEPOF – INCT – Grupo de Óptica – IFSC – USP sobre os tradicionais trabalhos de difusão científica realizados a vários anos pela equipe de difusão científica do Grupo de Óptica – CEPOF – INCT – IFSC – USP

Leia Também