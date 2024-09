O uso do Laser na Harmonização Orofacial

Entrevistada: Dra. Vanessa Loreti Machado

A palavra Laser é uma abreviação do inglês light amplification by emission of radiation, que pode ser traduzida para amplificação da luz pelo efeito da emissão estimulada da radiação.

O laser, ao difundir-se aos tecidos biológicos, proporciona uma interação por meio dos processos óticos de reflexão, transmissão, dispersão e absorção.

De acordo com a primeira Lei da Fotobiologia de Grotthus-Draper “O que causa de fato alteração e efeito clínico desejado é a luz absorvida pelo tecido. A luz que é refletida, transmitida ou dispersada não tem relevância clínica.”

Um comprimento de onda reage de maneira diferente em cada tecido, e cada tipo de laser resulta em luz com comprimento de onda específico.

A pele é composta por um meio heterogêneo complexo, onde sangue e pigmento são distribuídos por camadas de profundidades variadas.

A pele é composta por três camadas: epiderme, derme e gordura subcutânea. O laser, ao permear essas camadas terá diferentes tipos de comportamento de acordo com as moléculas que estiverem em maior quantidade na pele.

A Fotobiomodulação compreende a alteração do metabolismo celular medida pela absorção do fóton, promovendo em evento fotoquímico.

O poder do fóton sobre o metabolismo celular foi observado desde o início da civilização, porém foi no século 21 que Niels conseguiu iluminar e fundamentar a forma como a luz interage no tecido biológico através da reação fotoquímica consequente da absorção da luz pela molécula ou íon fotoabsorvedor.

De acordo com as necessidades teciduais o planejamento deverá ser traçado a partir do uso dos comprimentos de onda mais adequados para o objetivo almejado. A fundamentação científica aponta para as diversas atuações da luz dentro da Harmonização Orofacial:

• INFRAVERMELHO(750 a 850nm) : estímulo metabólico nos fibroblastos e atua na cicatrização. Atua na permeabilidade da membrana celular, favorecendo a absorção de água e dermocosméticos. Muito utilizado para sessões de drenagem linfática pós procedimentos cirúrgicos, como a bichectomia e a lipoaspiração da papada, pois atua nos linfonodos diminuindo os edemas. Por sua ação antinflamatória e analgésica seu uso é amplo no preparo de pele ou após os procedimentos, promovendo mais conforto aos clientes.

• VERMELHO(600nm a 680nm) : modulador da inflamação, reduz o tempo cicatricial, altera a bomba mitocondrial, eleva os índices de ácido ascórbico intracelular e a própria neocolagenase. Desta forma, aumenta a produção de colágeno e elastina. Também pode ser utilizado como terapia ILIB para combater os radicais livres.

• AZUL(440 a 480nm) : tratamento para acne vulgar 13, produção de oxigênio singlete: redução das glândulas sebáceas bactericida seletivo, tratamento de queloide e fibroses da pele., sempre presente na presença de patologias.

• LED AZUL(460nm) : associado ao laser vermelho irá propiciar desinfecção juntamente com a modulação do processo inflamatório

Além de todos estes benefícios a laserterapia de baixa intensidade é amplamente utilizada nas intercorrências, pois ele acelera a cicatrização. Sua ação ativa a microcirculação celular, produzindo novos capilares sanguíneos.

A Fotobiomodelação é uma terapia que deve ser incluída em todos os procedimentos da bioengenharia tecidual relacionado à Harmonização Orofacial.

Nos laboratórios do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP, coordenado pelo Prof.Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, inúmeras linhas de pesquisas vem sendo desenvolvidas utilizando o Led e o Laser como motivo de estudos e aplicações em diversas áreas, inclusive na área da saúde.

Fontes: Dra. Vanessa Loreti Machado - Cirurgiã Dentista, especialista em Ortodontia e Harmonização Orofacial; Prof.Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF -INCT -IFSC – USP e membro do Grupo de Óptica – IFSC; Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC - USP