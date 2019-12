O que esperar de 2020?

Escrevo este artigo com grande entusiasmo, pois maisque uma mudança de números: de 2019 para 2020, um novo ano representa a renovação de nossas esperanças para que coisas melhores aconteçam não só em nossas vida, mas nos ambientes em que vivemos, trabalhamos, contribuímos e temos nossas famílias: na cidade, estado e país.

Primeiramente cabe destacar que, 2020 já é um ano histórico por ser bissexto, o que significa que teremos no próximo ano, a marca de 366 dias, com fevereiro se estendendo até o dia 29,fato que acontece apenas de quatro em quatro anos.

Para aqueles que acreditam em vibrações e ondas de positividade, no calendário chinês, 2020 é representado pelo ano do rato de metal, que traz consigo grande intensidade e também muita descontração. Segundo os chineses, o animal do “ano” exerce vibraçõesque afetam não só as circunstâncias externas, mas também aquelas que incidem diretamente em nossas vidas.

O que nósesperamos para 2020? O que você tem planejado para o próximo ano? Quais são seus objetivos para o ano vindouro? O que planejou para 2019 e acabou não conseguindo e está renovando para 2020?

Em nossa mistura de temperos de positividade para 2020, alguns ingredientes são fundamentais: otimismo, oração, ação, atitude, vontade, autoconfiança, amor, prosperidade, autoestima e a valorização do nosso bem maior: família e amigos. Essa composição de excelentes motivos certamente fará deste próximo ano um novo divisor de águas em nossas vidas, um degrau de qualidade notadamente acima, fruto do nosso próprio crescimento espiritual!

Os pedidos também precisam se fazer presentes: que tenhamos saúde para vencer todos os desafios, que consigamos ter êxito perante as dificuldades e supera-las e que tenhamos foco para não desistirmos de nossos objetivos mesmo com as adversidades.Não podemos de forma nenhuma nos esquecer de tudo aquilo que temos e conquistamos. Sendo assim, outra palavra chave pode ser a virada na sua vida: gratidão.

Sabemos de todas as dificuldades que o ano de 2019 nos impôs. A substituição de governos antagônicos e suas propostas de governança totalmente diferentes, votações de reformas polêmicas, porém necessárias, o aumento significativo de itens básicos de nossa alimentação, as mudanças e ajustes também necessários realizados pelo novo governo, enfim, 2019 foi um ano marcadamente de transição e 2020 será um ano de transformação e de crescimento.

O início de um novo ciclo que se inicia com 2020 nutre um sentimento de troca de folhas em nossa árvore da vida. Deixar florescer em nós, sonhos que haviam morrido, traz a luz projetos que foram rascunhados mas nunca saíram do papel e também nos fazem vislumbrar a continuidade de tudo aquilo que vem dando certo, a correção de rumos do que não se deu como projetado e a esperança de atingirmos novos objetivos virtuosos.

Precisamos começar esta nova etapa de nossa vida com o pé-direito, é hora de mentalizar coisas boas e elas com certeza acontecerão. 2020 será um excelente ano ou não? Está em suas mãos, depende de você!

Que 2020 seja um Ano muito especial e que você tenha um santo e abençoado Natal.

* O autor é Cientista Político, Cientista Social e Antropólogo pela UFSCar -Universidade Federal de São Carlos. Graduando em História pela UNIP -Universidade Paulista, Assessor Parlamentar e apaixonado pela vida. É colunista dos sites: São Carlos Agora, Sucesso São Carlos, Região em Destake, São Carlos Dia e Noite e da Revista Ponto Jovem. Idealizador e Coordenador da Ação Social “Unidos Somos Fortes”.

