O evento Casa Aberta: "Física Quântica em Ação" proporcionou aos visitantes uma imersão no mundo da física moderna

No último dia 4 de dezembro, os laboratórios de ensino do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da USP abriram suas portas para um evento de difusão científica que atraiu tanto estudantes de escolas públicas e privadas quanto o público em geral. O evento, intitulado "Física Quântica em Ação", proporcionou uma imersão no mundo da física moderna, permitindo que os participantes vivenciassem aulas práticas e tivessem a oportunidade de compreender os princípios e fundamentos da física quântica, além de outras áreas essenciais da física.

Organizado com o apoio do CEPOF - INCT - IFSC - USP e dos diversos grupos de pesquisa da instituição, e instituições de ensino, o evento contou com a presença dos alunos de licenciatura do IFSC, que se envolveram ativamente na condução das atividades e na interação com os visitantes. Professores e pesquisadores, como o Prof. Dr. Sebastião Pratavieira, e o Prof. Dr. Tomaz Catunda, ambos membros da comissão organizadora, participaram de uma entrevista especial com o jornalista e radialista Kleber Chicrala, durante a qual explicaram a importância do evento e a relevância da divulgação científica para o público geral.

Durante o evento, os visitantes puderam explorar experimentos fascinantes que demonstraram o comportamento de átomos e elétrons, além de outros fenômenos intrigantes da física quântica. A experiência proporcionou uma oportunidade única de ver, na prática, os conceitos que muitas vezes são discutidos apenas teoricamente nas salas de aula. Os participantes se encantaram com as demonstrações ao vivo, onde a física se tornou algo tangível e fascinante.

O evento foi um verdadeiro espetáculo de ensino e divulgação científica, reafirmando o compromisso da Universidade de São Paulo - Instituto de Física de São Carlos com a democratização do conhecimento e o incentivo ao interesse pela ciência. Ao abrir seus laboratórios para a comunidade, o IFSC - USP proporcionou a todos os cidadãos a chance de se conectar de forma mais profunda com a ciência e a física, despertando curiosidade e paixão por essas áreas essenciais do saber humano.



Prof. Dr. Sebastião Pratavieira – Pesquisador - CEPOF – INCT - Grupo de Óptica – IFSC - USP



Prof. Dr. Tomaz Catunda - Pesquisador IFSC -USP

Fontes: Prof. Dr. Sebastião Pratavieira – Pesquisador do IFSC – Grupo de Óptica – CEPOF – INCT – USP, Prof . Dr. Tomaz Catunda – Pesquisador do IFSC – USP, Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF -INCT – Grupo de Óptica – IFSC -USP