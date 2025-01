Inovações Tecnológicas em Física Aplicada à Saúde: Biofotônica e Biomecânica

Entrevistada: Profa Dra Fernanda Rossi Paolillo

A física aplicada na biologia e medicina é importante por fazer parte da vida das pessoas, através de técnicas de diagnóstico e tratamento de doenças que resultam no aumento na qualidade e expectativa de vida.

Desde aproximadamente 200 a.C. a física já era aplicada na saúde, por exemplo, através dos fundamentos da hidrostática (densidade corporal) e do principio de alavanca (movimento corporal). Também se destacam os estudos sobre anatomia, morfologia, proporção corpórea e movimento humano realizados por Leonardo da Vinte (1452-1519). Com o passar dos anos esta interação entre as áreas de exatas e da saúde trouxe um grande avanço no desenvolvimento de equipamentos para tratamento e diagnóstico.

A inovação tecnológica está relacionada com o desenvolvimento de produto, processo, negócio ou serviço, que devem ser tecnicamente viável e ter potencial de mercado. Neste contexto, modernos sistemas ópticos e mecânicos são desenvolvidos e utilizados na área da saúde.

A Biofotônica é uma área da óptica que estuda os fenômenos envolvidos na interação da luz com o tecido biológico. Enquanto, a Biomecânica é o estudo do movimento humano através das leis da física, em especial a mecânica.

O avanço da ciência e o desenvolvimento de inovação tecnológica em Biofotônica e Biomecânica buscam solucionar problemas de saúde relevantes na sociedade. Recentemente, a Profa. Dra. Fernanda Rossi Paolillo da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) montou o Laboratório de Biomecânica e Biofotônica (LaBioTec) financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) na cidade de Passos/MG. Este laboratório proporciona benefícios diretos para população que participa das pesquisas com tratamentos de laser e realizam exames clínicos para diagnóstico em saúde. Ainda, possibilita a formação de alunos de graduação e pós-graduação com qualidade.

De acordo com a Profa. Fernanda, todo o conhecimento adquirido em suas pesquisas na época em que fazia seu pós-doutorado no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (IFSC-USP), coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, foram fundamentais para atual conquista na UEMG.

Várias são os projetos financiados pela FAPEMIG sob coordenação da Profa. Fernanda na UEMG, sendo que um deles beneficiou mais de 100 pessoas com dores nas costas, no qual foi utilizado diversos tratamentos com equipamentos inovadores de Laser e Terapia Combinada desenvolvidos pelo IFSC-USP em parceria com a empresa MMOptics em São Carlos. Este trabalho foi selecionado entre os melhores no I NIT WEEK: a caminhada sustentável da pesquisa ao mercado, que foi organizado pela Agência de Inovação Mineira (AGIMINAS) na FAPEMIG em Belo Horizonte e apresentado em 3 eventos científicos [32nd annual International Laser Physics Workshop (LPHYS) no IFSC-USP, XXIX Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica (XXIX CBEB) na USP-Ribeirão Preto e XIII Encontro Nacional de Engenharia Biomecânica (XIII ENEBI) em Gramado/RS].

Ainda, outros projetos na área da saúde financiados pela FAPEMIG coordenado pela Prof. Fernanda utilizam equipamentos de Biofotônica e Biomecânica para avaliação funcional de adultos e idosos, entre eles câmera termográfica, espectroscopia por infravermelho próximo (NIRS), plataforma de força, baropodometria, ultrassom de imagem e eletromiografia (EMG).

Profa. Dra. Fernanda Rossi Paolillo é Coordenadora de Transferência de Tecnologia do Núcleo de Inovação Tecnológica e Professora de Biomecânica e Cinesiologia da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Também é Professora no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL). Realizou 3 Pós-Doutorados no IFSC-USP, é Doutora em Biotecnologia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Mestre em Bioengenharia pela USP e Graduada em Ed. Física e Motricidade Humana pela UFSCar .

Fontes: Profa. Dra. Fernanda Rossi Paolillo - Coordenadora de Transferência de Tecnologia do Núcleo de Inovação Tecnológica e Professora de Biomecânica e Cinesiologia da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG); Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato - Coordenador CEPOF - INCT - IFSC - USP e Membro do Grupo de Óptica IFSC - USP, e Me. Kleber Jorge Savio Chicrala - Jornalismo Científico e Difusão Científica - CEPOF - INCT - Grupo de Óptica - IFSC - USP.