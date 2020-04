Há 40 anos, com destino a São Paulo, partia o primeiro ônibus do Terminal Rodoviário em São Carlos

Crédito: Arquivo Pessoal

Neste dia 17 de abril faz exatamente 40 anos que partiu o primeiro ônibus do Terminal Rodoviário de São Carlos. Era madrugada ainda quando seguia com destino à capital paulista.

São Carlos, em 1980, tinha como prefeito Antonio Massei que encerrou a então “novela” sobre a entrega da rodoviária e na oportunidade acenava para passageiros.

Para marcar a data, o jornalista Cirilo Braga, em seu sua página no Facebook, relembrou o fato, que faz parte da história de São Carlos.

Abaixo, o post do jornalista:

Faz 40 anos hoje. No início da madrugada de 17 de abril de 1980, partia do Terminal Rodoviário de São Carlos o primeiro ônibus com destino a São Paulo. O prefeito Antonio Massei, exultante, lá esteve para encerrar a “novela" da entrega da obra e acenar para os passageiros. Estava acompanhado de de populares, vereadores e assessores do Executivo, como relatou o jornal “Correio de São Carlos”. Pela primeira vez ouviu-se a voz do locutor: “Atenção senhores passageiros: partida para São Paulo, Viação Cometa, plataforma cinco. Queiram ocupar os seus lugares e boa viagem”.

O Terminal foi projetado pela empresa Pluric (Pluric – Escritório Pluricurricular de Projetos), pertencente a um urbanista famoso, Benno Michael Perelmutter (1936-2017).Teria capacidade para operar com 600 mil passageiros por mês e atenderia todas as exigências do manual de implantação de terminais rodoviários de passageiros da Secretaria estadual dos Transportes.

O jornal “O Diário” estampou as impressões de usuários de ônibus intermunicipais e curiosos que elogiaram a “rodoviária”, especialmente o restaurante com funcionamento 24 horas e a limpeza do recinto e dos sanitários. Só reclamaram da ventania no interior do terminal, mas se declararam satisfeitos. Somente dois anos mais tarde aconteceria a inauguração oficial do terminal, que levou o nome do governador Paulo Egydio Martins, que governou no período militar, quando os governadores eram nomeados e chamados de “biônicos”.

